|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:53
...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:11
abc111 написав:
...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....
Вполне может быть ,что за определенный процент 7-9 очереди задним числом организовали себе обеспечение по договоренности с фондом . И сколько таких?
-
саша
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 21:00
саша написав: abc111 написав:
...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....
Вполне может быть ,что за определенный процент 7-9 очереди задним числом организовали себе обеспечение по договоренности с фондом . И сколько таких?
По состоянию на май 2019 года у ВТБ был один обеспеченный кредитор на сумму 95303,76 грн.
Когда в Прозорро объявлялись торги по Инкому, то там был такой вопрос:Что происходит с залоговыми требованиями АО «ТАСКОМБАНК» в случае продажи здания? https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-04-25-000013-b
Похоже, что ТАС и был обеспеченным кредитором. К счастью, у ВТБ не было кредитов рефинансирования НБУ, которые выдаются всегда под залоги.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 22:02
Igneus написав: саша написав: abc111 написав:
...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....
Вполне может быть ,что за определенный процент 7-9 очереди задним числом организовали себе обеспечение по договоренности с фондом . И сколько таких?
По состоянию на май 2019 года у ВТБ был один обеспеченный кредитор на сумму 95303,76 грн.
Когда в Прозорро объявлялись торги по Инкому, то там был такой вопрос:Что происходит с залоговыми требованиями АО «ТАСКОМБАНК» в случае продажи здания? https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-04-25-000013-b
Похоже, что ТАС и был обеспеченным кредитором. К счастью, у ВТБ не было кредитов рефинансирования НБУ, которые выдаются всегда под залоги.
можно уточнить цифру ? вроде речь шла о 90 млн, а вы приводите 95 тыс.
-
lwa
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 01.06.13
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48368
|24608548
|
Сер 31 лип, 2019 15:14
Kripo
|
|17988
|4187290
|
П'ят 26 лип, 2019 09:48
Timua
|
|427
|83320
|
П'ят 26 лип, 2019 09:41
Timua
|