RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1678167916801681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....:)
abc111
 
Повідомлень: 2346
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:11

  abc111 написав:...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....:)
Вполне может быть ,что за определенный процент 7-9 очереди задним числом организовали себе обеспечение по договоренности с фондом . И сколько таких?
саша
 
Повідомлень: 89
З нами з: 01.12.18
Подякував: 218 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:00

  саша написав:
  abc111 написав:...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....:)
Вполне может быть ,что за определенный процент 7-9 очереди задним числом организовали себе обеспечение по договоренности с фондом . И сколько таких?

По состоянию на май 2019 года у ВТБ был один обеспеченный кредитор на сумму 95303,76 грн.

Когда в Прозорро объявлялись торги по Инкому, то там был такой вопрос:

Что происходит с залоговыми требованиями АО «ТАСКОМБАНК» в случае продажи здания? https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-04-25-000013-b

Похоже, что ТАС и был обеспеченным кредитором. К счастью, у ВТБ не было кредитов рефинансирования НБУ, которые выдаются всегда под залоги.
Igneus
 
Повідомлень: 126
З нами з: 29.08.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:02

  Igneus написав:
  саша написав:
  abc111 написав:...т.е. 7,8,9 очереди выгребут все до копейки, а на 4 ничего не останется....:)
Вполне может быть ,что за определенный процент 7-9 очереди задним числом организовали себе обеспечение по договоренности с фондом . И сколько таких?

По состоянию на май 2019 года у ВТБ был один обеспеченный кредитор на сумму 95303,76 грн.

Когда в Прозорро объявлялись торги по Инкому, то там был такой вопрос:

Что происходит с залоговыми требованиями АО «ТАСКОМБАНК» в случае продажи здания? https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-04-25-000013-b

Похоже, что ТАС и был обеспеченным кредитором. К счастью, у ВТБ не было кредитов рефинансирования НБУ, которые выдаются всегда под залоги.

можно уточнить цифру ? вроде речь шла о 90 млн, а вы приводите 95 тыс.
lwa
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 01.06.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1678167916801681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dirgen і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4835, 4836, 4837
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48368 24608548
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 15:14
Kripo
VAB Банк - БАНКРОТ 1 ... 1797, 1798, 1799
Anonymous » Чет 13 січ, 2005 18:02
17988 4187290
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 09:48
Timua
КСГ Банк - БАНКРОТ 1 ... 41, 42, 43
Модератор » Пон 23 чер, 2014 16:30
427 83320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 09:41
Timua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7102)
31.07.2019 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.