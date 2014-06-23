lwa написав:можно уточнить цифру ? вроде речь шла о 90 млн, а вы приводите 95 тыс.
Извиняюсь за описку, поскольку писал комментарий, параллельно слушая выступление Пауэлла по ставке ФРС и наблюдая за реакцией доллара на Форексе. Конечно, сумма требований обеспеченного кредитора составляет 95 303,76 тыс.грн., то есть около 95,3 млн.грн.
lwa написав:можно уточнить цифру ? вроде речь шла о 90 млн, а вы приводите 95 тыс.
Извиняюсь за описку, поскольку писал комментарий, параллельно слушая выступление Пауэлла по ставке ФРС и наблюдая за реакцией доллара на Форексе. Конечно, сумма требований обеспеченного кредитора составляет 95 303,76 тыс.грн., то есть около 95,3 млн.грн.
.Извините, немного не в тему. Правда ли, что 2020 год станет для доллара наихудшим, так как он переоценен на 10-20% по отношению в том числе к евро ,к-рое недооценено по прогнозам аналитиков,? также советник Зеленского - Устименко,считает, что во 2-ой половине 2020 г гривна значительно укрепится?
rsq написав:Обеспеченный кредитор 7-й очереди уже получил 90 млн. грн. от продажи Инкома. Обеспечением был именно этот БЦ. Поэтому на 1.07.2019 дебет с кредитом в отчетности банка не совпадал на почти 200 млн грн.
...а что значит обеспеченный кредитор ...и аж 7 очереди, и уже получил выплату ???
Обеспеченный кредитор банка - это кредитор, обязательство банка перед которым было обеспечено залогом ( часть 3 статьи 52 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" ).
"3. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом. У разі продажу Фондом заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку. У разі якщо обсяг коштів від продажу Фондом заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої цим Законом".
хм. это выходит кредитору есть смысл участвовать в торгах и поднимать ставку до суммы долга. В итоге, если купит он, то в итоге ему вернут эту сумму + он получит залоговое имущество, которое он явно оценивал выше, чем сумма кредита, если кто-то перебьет и купит дороже, то кредитор получит всю сумму долга.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7