вот
Земельна ділянка площею 1,4529 га, що розташована за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60
наконец продали за 16,5 млн , начинали за 38 млн продавать
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:39
вот
Земельна ділянка площею 1,4529 га, що розташована за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60
наконец продали за 16,5 млн , начинали за 38 млн продавать
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:45
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Интересно, почему сняли с продаж этот крупный лот?
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