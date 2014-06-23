вот
Земельна ділянка площею 1,4529 га, що розташована за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60
наконец продали за 16,5 млн , начинали за 38 млн продавать
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:39
вот
Земельна ділянка площею 1,4529 га, що розташована за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60
наконец продали за 16,5 млн , начинали за 38 млн продавать
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:45
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Интересно, почему сняли с продаж этот крупный лот?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:42
Я тоже об этом подумал ... ровно час назад, но Вы меня все-таки опередили
Все тайное становится явным ... из Единого государственного реестра судебных решений:
Наконец-то в Фонде узнали, что по этому земельному участку спор идет с 2016 года. А 2 июля 2019 года в этом споре всего лишь определились с юрисдикцией судов, которая будет его рассматривать - хозяйственная.
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