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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1679168016811682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:39

вот
Земельна ділянка площею 1,4529 га, що розташована за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60

наконец продали за 16,5 млн , начинали за 38 млн продавать
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:45

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Интересно, почему сняли с продаж этот крупный лот?

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-11-000048-b
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:42

  rsq написав:Интересно, почему сняли с продаж этот крупный лот?

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-11-000048-b

Я тоже об этом подумал ... ровно час назад, но Вы меня все-таки опередили :D
Все тайное становится явным ... из Единого государственного реестра судебных решений: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82885756

Наконец-то в Фонде узнали, что по этому земельному участку спор идет с 2016 года. А 2 июля 2019 года в этом споре всего лишь определились с юрисдикцией судов, которая будет его рассматривать - хозяйственная.
Igneus
 
Повідомлень: 128
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