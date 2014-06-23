Додано: Суб 03 сер, 2019 01:18

саша написав: Igneus написав: lwa написав: можно уточнить цифру ? вроде речь шла о 90 млн, а вы приводите 95 тыс. можно уточнить цифру ? вроде речь шла о 90 млн, а вы приводите 95 тыс.

Извиняюсь за описку, поскольку писал комментарий, параллельно слушая выступление Пауэлла по ставке ФРС и наблюдая за реакцией доллара на Форексе.

Конечно, сумма требований обеспеченного кредитора составляет 95 303,76 тыс.грн., то есть около 95,3 млн.грн. Извиняюсь за описку, поскольку писал комментарий, параллельно слушая выступление Пауэлла по ставке ФРС и наблюдая за реакцией доллара на Форексе.Конечно, сумма требований обеспеченного кредитора составляет, то есть около .Извините, немного не в тему. Правда ли, что 2020 год станет для доллара наихудшим, так как он переоценен на 10-20% по отношению в том числе к евро ,к-рое недооценено по прогнозам аналитиков,? также советник Зеленского - Устименко,считает, что во 2-ой половине 2020 г гривна значительно укрепится? .Извините, немного не в тему. Правда ли, что 2020 год станет для доллара наихудшим, так как он переоценен на 10-20% по отношению в том числе к евро ,к-рое недооценено по прогнозам аналитиков,? также советник Зеленского - Устименко,считает, что во 2-ой половине 2020 г гривна значительно укрепится?

Циклическая переоцененность доллара возникла всвязи с реформами Трампа, которые улучшили экономику США, что привлекает в нее инвестиции, а фондовый рынок США на исторических максимумах. Кроме того, даже после снижения ставки ФРС на 0,25%, она превышает аналогичные ставки Банка Англии, ЕЦБ, не говоря уже о ставках банков Японии и Швейцарии, которые в минусах. Поэтому и без реформ капитал перетекает туда, где выше ставка, то есть в США.С тех пор, как я начал наблюдать за мировыми валютами, я вижу для себя в паре доллар-евро коридор их колебаний друг к другу: за 1 евро от 1,03 до 1,60 доллара, то есть середина коридора где-то 1 евро = 1,315 доллара.Поэтому мнение о том, что 2020 год станет для доллара наихудшим, когда он, наоборот, пока медленно движется к паритету с евро, требует аргументов для его подтверждения. В случае ревальвации евро к доллару Германия, у которой развитая промышленность и профицит торгового баланса, может быть и выдержит. Но без слабого евро возникнут проблемы у Греции, Португалии, Латвии, Литвы, Эстонии и прочих аутсайдеров Еврозоны, и ЕЦБ, наверное, это понимает. Таким образом, вряд ли стоит говорит о проблемах доллара, пока он ближе к паритету с евро, а не к середине коридора колебаний этой пары.Что касается гривны, то поскольку наша валюта не является свободно конвертируемой, то нельзя так далеко во времени предсказывать ее судьбу. Кстати, советник Президента, наверное, Устенко, а не Устименко, в мае 2019 года заявлял, что к концу этого года курс гривны понизится до 30:При этом против гривны действует преимущественно сырьевой характер нашей экономики, что подразумевает, наоборот, ее девальвацию во времени, даже если нет внешних шоков. Стоит, например, Бразилии восстановить шахту по добыче железной руды компании Vale после аварии и восстановить ее экспорт, как снизится ее стоимость на мировом рынке, что ударит по нашим экспортерам.Поэтому пока можно лишь говорить о ревальвации гривны в 2019 году для удешевления выплат внешнего валютного долга, пики которых в феврале, мае и сентябре. А вот дальше загадывать не стоит - посмотрим, как сентябрь пройдем.Еще один маяк будет 31 декабря 2019 года, когда закончится договор с Россией о транзите газа, что дает нам ежегодно около 3 млрд.дол. Потеря этого источника СКВ явно не будет способствовать укреплению гривны.Наконец, самый сложный вопрос заключается в том, когда и как будут выходить из ОВГЗ нерезиденты, которые дают нам в долг в гривне под 16%-19%.