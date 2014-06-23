вот
Земельна ділянка площею 1,4529 га, що розташована за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60
наконец продали за 16,5 млн , начинали за 38 млн продавать
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:39
вот
Земельна ділянка площею 1,4529 га, що розташована за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60
наконец продали за 16,5 млн , начинали за 38 млн продавать
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:45
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Интересно, почему сняли с продаж этот крупный лот?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:42
Я тоже об этом подумал ... ровно час назад, но Вы меня все-таки опередили
Все тайное становится явным ... из Единого государственного реестра судебных решений:
Наконец-то в Фонде узнали, что по этому земельному участку спор идет с 2016 года. А 2 июля 2019 года в этом споре всего лишь определились с юрисдикцией судов, которая будет его рассматривать - хозяйственная.
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:18
Циклическая переоцененность доллара возникла всвязи с реформами Трампа, которые улучшили экономику США, что привлекает в нее инвестиции, а фондовый рынок США на исторических максимумах. Кроме того, даже после снижения ставки ФРС на 0,25%, она превышает аналогичные ставки Банка Англии, ЕЦБ, не говоря уже о ставках банков Японии и Швейцарии, которые в минусах. Поэтому и без реформ капитал перетекает туда, где выше ставка, то есть в США.
С тех пор, как я начал наблюдать за мировыми валютами, я вижу для себя в паре доллар-евро коридор их колебаний друг к другу: за 1 евро от 1,03 до 1,60 доллара, то есть середина коридора где-то 1 евро = 1,315 доллара.
Поэтому мнение о том, что 2020 год станет для доллара наихудшим, когда он, наоборот, пока медленно движется к паритету с евро, требует аргументов для его подтверждения. В случае ревальвации евро к доллару Германия, у которой развитая промышленность и профицит торгового баланса, может быть и выдержит. Но без слабого евро возникнут проблемы у Греции, Португалии, Латвии, Литвы, Эстонии и прочих аутсайдеров Еврозоны, и ЕЦБ, наверное, это понимает. Таким образом, вряд ли стоит говорит о проблемах доллара, пока он ближе к паритету с евро, а не к середине коридора колебаний этой пары.
Что касается гривны, то поскольку наша валюта не является свободно конвертируемой, то нельзя так далеко во времени предсказывать ее судьбу. Кстати, советник Президента, наверное, Устенко, а не Устименко, в мае 2019 года заявлял, что к концу этого года курс гривны понизится до 30:
При этом против гривны действует преимущественно сырьевой характер нашей экономики, что подразумевает, наоборот, ее девальвацию во времени, даже если нет внешних шоков. Стоит, например, Бразилии восстановить шахту по добыче железной руды компании Vale после аварии и восстановить ее экспорт, как снизится ее стоимость на мировом рынке, что ударит по нашим экспортерам.
Поэтому пока можно лишь говорить о ревальвации гривны в 2019 году для удешевления выплат внешнего валютного долга, пики которых в феврале, мае и сентябре. А вот дальше загадывать не стоит - посмотрим, как сентябрь пройдем.
Еще один маяк будет 31 декабря 2019 года, когда закончится договор с Россией о транзите газа, что дает нам ежегодно около 3 млрд.дол. Потеря этого источника СКВ явно не будет способствовать укреплению гривны.
Наконец, самый сложный вопрос заключается в том, когда и как будут выходить из ОВГЗ нерезиденты, которые дают нам в долг в гривне под 16%-19%.
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:26
Igneus
Нерезы получат 20-40% годовых, если минфин не будет размещать и будут по 2-3лимона$ покупать ОВГЗ на вторичке?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:33
С 5 августа по 31 октября 2019 года будет переходный период, когда платежи будут переводиться как по старым, так и по новым реквизитам. А вот с
1 ноября 2019 года только по реквизитам с использованием IBAN:
Мой банк ("Альфа") пока не "светит" в ИБ новые реквизиты с использованием IBAN. Я думаю, что когда он их введет, то получу у него письменную выписку, копию которой приложу к заявлению о смене реквизитов в двух экземплярах (один экземпляр себе для отметки), которое отнесу в ВТБ. Так надежнее, чем по почте, тем более для киевлян.
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:38
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:43
Вопрос.
Зачем выходить, если будут продавать больше от номинала?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Суб 03 сер, 2019 02:07
Это ветка не профильная для ОВГЗ и я не специалист в них, поскольку я правом занимаюсь. Но даже на ветке Валютный рынок в контексте ДС развернулась на эту тему дискуссия с участием профи в этом деле zzzzzzz. Непонятно, какой процент этих нерезидентов истинных, а какой своих (уже россиян подозревают), и, кроме того, непонятно, какой объем ОВГЗ до конца года еще доразместят, поскольку вроде бы он уже на грани исчерпания.
Наконец, это же не инвестиции в акции наших предприятий, а спекуляция на разнице ставок, которая имеет смысл до тех пор, пока у нас "гром не грянет". И тогда для извлечения прибыли неизбежен исход спекулянтов со скидыванием нашей гривны для покупки валюты с ее выводом в свои юрисдикции. Вот как-то так.
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