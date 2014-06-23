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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:32
sens написав:
Вот одним решением НБУ решил взбодрить ВСЕХ кредиторов абсолютно ВСЕХ обанкротившихся банков ,которые еще не ликвидированы. Банановая странная со своими игрушечными законами.
Согласен, ведь совсем недавно, в конце 2018 года, уже меняли реквизиты карточных счетов с 2625 на 2620. При этом не все кредиторы ликвидируемых банков среагировали на это, подав ликвидаторам новые реквизиты своих счетов. В результате, например, в банке "Форум" кредиторами 4-ой очереди не было получено почти 51,5 млн.грн., среди которых, я думаю, было много возвратов из-за неправильных реквизитов счетов кредиторов. И хорошо, что если нотариусы сообщили этим кредиторам о возможности получить средства уже у них: viewtopic.php?p=4662545#p4662545
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Igneus
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:47
Igneus
не вижу никаких проблем вообще с заменой счетов
у кого есть валютная карта или счет в реквизитах (в клиент-банке) можете увидеть Ваш ЕБАААААН
как у Вас был 2620**** так и останется, если был карточный на 51 или 41 так и будет!
по новому будет так
код страны + код валюты + МФО + 000 + ваш счет !
Для примера, моя карта Приватбанка в евро выглядит так
UA 19 305299 000 51*****
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VitaliyN
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:49
VitaliyN написав:Igneus
не вижу никаких проблем вообще с заменой счетов
у кого есть валютная карта или счет в реквизитах (в клиент-банке) можете увидеть Ваш ЕБАААААН
как у Вас был 2620**** так и останется, если был карточный на 51 или 41 так и будет!
по новому будет так
код страны + код валюты + МФО + 000 + ваш счет !
Для примера, моя карта Приватбанка в евро выглядит так
UA 19 305299 000 51*****
Можете свои IBANы знать зарание
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VitaliyN
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