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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1680168116821683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:Вот одним решением НБУ решил взбодрить ВСЕХ кредиторов абсолютно ВСЕХ обанкротившихся банков ,которые еще не ликвидированы. Банановая странная со своими игрушечными законами.

Согласен, ведь совсем недавно, в конце 2018 года, уже меняли реквизиты карточных счетов с 2625 на 2620. При этом не все кредиторы ликвидируемых банков среагировали на это, подав ликвидаторам новые реквизиты своих счетов. В результате, например, в банке "Форум" кредиторами 4-ой очереди не было получено почти 51,5 млн.грн., среди которых, я думаю, было много возвратов из-за неправильных реквизитов счетов кредиторов. И хорошо, что если нотариусы сообщили этим кредиторам о возможности получить средства уже у них: viewtopic.php?p=4662545#p4662545
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 00:03

Квартиры в таунхаузах на улице Метрологической в Киеве

В понедельник, 5 августа, выставлены на продажу 4, 5, 7-комнатные квартиры большой площади в таунхаузах на улице Метрологической в Киеве уже со скидкой 10%: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... -id-207072

Кстати, ВТБ пытался продать их самостоятельно на СЕТАМе ровно два года назад, в августе 2017 года. Но господин Вайсман не придумал ничего лучшего, как только выставить на продажу сразу все квартиры, а их 23, одним лотом по цене 101 804 670.00 грн., которая превышала даже их балансовую стоимость, а именно 77 млн.грн. Отрицательный результат не заставил себя ждать: https://setam.net.ua/auction/228640

А ведь эти квартирки, надо понимать, простаивают с 2010 года. Может новому составу Верховного Совета Украины приглянутся...
Igneus
 
Повідомлень: 134
З нами з: 29.08.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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  #<1 ... 1680168116821683
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