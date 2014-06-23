sens написав:Вот одним решением НБУ решил взбодрить ВСЕХ кредиторов абсолютно ВСЕХ обанкротившихся банков ,которые еще не ликвидированы. Банановая странная со своими игрушечными законами.
Согласен, ведь совсем недавно, в конце 2018 года, уже меняли реквизиты карточных счетов с 2625 на 2620. При этом не все кредиторы ликвидируемых банков среагировали на это, подав ликвидаторам новые реквизиты своих счетов. В результате, например, в банке "Форум" кредиторами 4-ой очереди не было получено почти 51,5 млн.грн., среди которых, я думаю, было много возвратов из-за неправильных реквизитов счетов кредиторов. И хорошо, что если нотариусы сообщили этим кредиторам о возможности получить средства уже у них: viewtopic.php?p=4662545#p4662545
Кстати, ВТБ пытался продать их самостоятельно на СЕТАМе ровно два года назад, в августе 2017 года. Но господин Вайсман не придумал ничего лучшего, как только выставить на продажу сразу все квартиры, а их 23, одним лотом по цене 101 804 670.00 грн., которая превышала даже их балансовую стоимость, а именно 77 млн.грн. Отрицательный результат не заставил себя ждать: https://setam.net.ua/auction/228640
А ведь эти квартирки, надо понимать, простаивают с 2010 года. Может новому составу Верховного Совета Украины приглянутся...