Кстати, ВТБ пытался продать их самостоятельно на СЕТАМе ровно два года назад, в августе 2017 года. Но господин Вайсман не придумал ничего лучшего, как только выставить на продажу сразу все квартиры, а их 23, одним лотом по цене 101 804 670.00 грн., которая превышала даже их балансовую стоимость, а именно 77 млн.грн. Отрицательный результат не заставил себя ждать: https://setam.net.ua/auction/228640
А ведь эти квартирки, надо понимать, простаивают с 2010 года. Может новому составу Верховного Совета Украины приглянутся...
саша написав:Мне также непонятно, почему не выставляют на продажу ГО ВТБ???
К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа, а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000023-b