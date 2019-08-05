Додано: Чет 08 сер, 2019 10:12

Igneus написав: Doubting Thomas написав: Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены!

"Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской . Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены!"Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской

К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа,

а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000023-b К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа,а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад.

По нежилым помещениям на Я. Коласа статус изменился и ожидается заключение договора с ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн.Новому руководителю Фонданужно понять следующее:1) По долгу Донецкой ЖД на 933,5 млн. разработкой "стратегий" его взыскания будете заниматься в научно-исследовательских институтах, а не на должностях, которые связаны с исполнением функций государства. Для этих должностей уже есть ст. 4 ЗАКОНА "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".Поэтому, как любит говорить Президент Украины, или увольняетесь вслед заи идете в НИИ разрабатывать стратегии, концепции, доктрины, или исполняете ЗАКОН, поскольку как кредитор третьей очереди, Государство в лице Фонда уже имеет за счет Государства в лице должника Донецкой ЖД 933,5 млн. грн. и может получить от ВТБ еще только 20 млн.грн.2) Торговый центр "Магеллан" в Малой Даниловке нужно выставлять на очередные торги со снижением цены.3) По главному офису ВТБ на Пушкинской/Шевченка нужносъезжать в иное помещение ( Дегтярівська, 48, Січових Стрільців, 17 тощо) вместе с коллегами из других 4-х банков, которым там места нет, поскольку эти апартаменты явно превышают потребности даже ликвидатора ВТБ, и выставлять его на торги.