Кстати, ВТБ пытался продать их самостоятельно на СЕТАМе ровно два года назад, в августе 2017 года. Но господин Вайсман не придумал ничего лучшего, как только выставить на продажу сразу все квартиры, а их 23, одним лотом по цене 101 804 670.00 грн., которая превышала даже их балансовую стоимость, а именно 77 млн.грн. Отрицательный результат не заставил себя ждать: https://setam.net.ua/auction/228640
А ведь эти квартирки, надо понимать, простаивают с 2010 года. Может новому составу Верховного Совета Украины приглянутся...
Doubting Thomas написав:Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены! "Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской .
К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа, а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000023-b
Doubting Thomas написав:Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены! "Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской .
К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа, а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000023-b
По нежилым помещениям на Я. Коласа статус изменился и ожидается заключение договора с ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн.
Новому руководителю Фонда госпоже С.В. Рекрут нужно понять следующее:
1) По долгу Донецкой ЖД на 933,5 млн. разработкой "стратегий" его взыскания будете заниматься в научно-исследовательских институтах, а не на должностях, которые связаны с исполнением функций государства. Для этих должностей уже есть ст. 4 ЗАКОНА "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". Поэтому, как любит говорить Президент Украины, или увольняетесь вслед за господином Ворушилиным и идете в НИИ разрабатывать стратегии, концепции, доктрины, или исполняете ЗАКОН, поскольку как кредитор третьей очереди, Государство в лице Фонда уже имеет за счет Государства в лице должника Донецкой ЖД 933,5 млн. грн. и может получить от ВТБ еще только 20 млн.грн.
2) Торговый центр "Магеллан" в Малой Даниловке нужно выставлять на очередные торги со снижением цены.
3) По главному офису ВТБ на Пушкинской/Шевченка нужно господину Шевченко съезжать в иное помещение ( Дегтярівська, 48, Січових Стрільців, 17 тощо) вместе с коллегами из других 4-х банков, которым там места нет, поскольку эти апартаменты явно превышают потребности даже ликвидатора ВТБ, и выставлять его на торги.