Додано: Чет 08 сер, 2019 23:19

саша написав: Допускаете такую мысль, что есть какая-то ТАЙНАЯ ПРИЧИНА,МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАЮТ ДЛЯ КОГО-ТО этот актив за определенную мзду??? почему до сих пор не выставили на продажу такой ЛИКВИДНЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ актив, как ГО ВТБ??? или банально предварительно просто нет покупателей, так как ранее представители Фонда в интервью давали понять ,что коммуникации с потенциальными покупателями идут неформально еще до выставления на торги??? Хорошо бы было,если бы киевские вкладчики ВТБ задали все вышеперечисленные Вами рекомендации и наболевшие вопросы Фонду и банку., ведь продажа этих двух активов уже покрыла бы 4 очередь!!! Допускаете такую мысль, что есть какая-то ТАЙНАЯ ПРИЧИНА,МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАЮТ ДЛЯ КОГО-ТО этот актив за определенную мзду??? почему до сих пор не выставили на продажу такой ЛИКВИДНЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ актив, как ГО ВТБ??? или банально предварительно просто нет покупателей, так как ранее представители Фонда в интервью давали понять ,что коммуникации с потенциальными покупателями идут неформально еще до выставления на торги??? Хорошо бы было,если бы киевские вкладчики ВТБ задали все вышеперечисленные Вами рекомендации и наболевшие вопросы Фонду и банку., ведь продажа этих двух активов уже покрыла бы 4 очередь!!!

Вряд ли бы перекрыла.ГО на Пушкинской - оценочная стоимость 232 млн. грн. Тигипко давал 196 млн. С продажей ГО проблем точно не должно быть. Возможно, даже, можно продать дороже оценочной.Но вот с Мегамолом беда, балансовая - 778 млн. грн. Следующий аукцион будет по цене 240 млн. грн. Тигипко давал опять же 196 млн.Если предположить, что ГО уйдет за оценочную, а Мегамол дай бог уйдет за цену предложенную Тигипко, то это 428 млн. грн. Кто-то писал, что 4я очередь составила чуть более 600 млн. грн. Если 1-3 очереди уже закрыты, в чем я не уверен, то это покроет около 70% от 4й очереди. Не 100%, но всяко лучше чем вкладчикам других обанкротившихся банков.Кстати, расходы у Фонда по выводу ВТБ не уменьшились, а наоборот даже выросли и во 2м квартале составили 33 млн. грн. Такими темпами, в год, Фонд потратит 120 млн. грн. Как-то немало... Кто знает, что это за затраты такие большие у фонда? У других банков они намного меньше и снижаются с каждым кварталов. У ВТБ всё наоборот (можете сами посмотреть).