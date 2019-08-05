Кстати, ВТБ пытался продать их самостоятельно на СЕТАМе ровно два года назад, в августе 2017 года. Но господин Вайсман не придумал ничего лучшего, как только выставить на продажу сразу все квартиры, а их 23, одним лотом по цене 101 804 670.00 грн., которая превышала даже их балансовую стоимость, а именно 77 млн.грн. Отрицательный результат не заставил себя ждать: https://setam.net.ua/auction/228640
А ведь эти квартирки, надо понимать, простаивают с 2010 года. Может новому составу Верховного Совета Украины приглянутся...
Doubting Thomas написав:Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены! "Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской .
К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа, а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000023-b
Doubting Thomas написав:Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены! "Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской .
К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа, а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000023-b
По нежилым помещениям на Я. Коласа статус изменился и ожидается заключение договора с ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн.
Новому руководителю Фонда госпоже С.В. Рекрут нужно понять следующее:
1) По долгу Донецкой ЖД на 933,5 млн. разработкой "стратегий" его взыскания будете заниматься в научно-исследовательских институтах, а не на должностях, которые связаны с исполнением функций государства. Для этих должностей уже есть ст. 4 ЗАКОНА "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". Поэтому, как любит говорить Президент Украины, или увольняетесь вслед за господином Ворушилиным и идете в НИИ разрабатывать стратегии, концепции, доктрины, или исполняете ЗАКОН, поскольку как кредитор третьей очереди, Государство в лице Фонда уже имеет за счет Государства в лице должника Донецкой ЖД 933,5 млн. грн. и может получить от ВТБ еще только 20 млн.грн.
2) Торговый центр "Магеллан" в Малой Даниловке нужно выставлять на очередные торги со снижением цены.
3) По главному офису ВТБ на Пушкинской/Шевченка нужно господину Шевченко съезжать в иное помещение ( Дегтярівська, 48, Січових Стрільців, 17 тощо) вместе с коллегами из других 4-х банков, которым там места нет, поскольку эти апартаменты явно превышают потребности даже ликвидатора ВТБ, и выставлять его на торги.
Doubting Thomas написав:Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены! "Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской .
К сожалению, есть такое мнение, что покупатель Дейнега В.П., который предложил наибольшую сумму за нежилые помещения в Киеве на ул. Я. Коласа, а именно 17 288 888 грн., отказался от покупки. Предложено купить следующему покупателю - ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн., но пока только ожидается протокол, даже не договор. И это было ровно месяц назад. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000023-b
По нежилым помещениям на Я. Коласа статус изменился и ожидается заключение договора с ТОВ "СТРІТ РІТЕЙЛ ГРУП" по его цене 14 100 000 грн.
Новому руководителю Фонда госпоже С.В. Рекрут нужно понять следующее:
1) По долгу Донецкой ЖД на 933,5 млн. разработкой "стратегий" его взыскания будете заниматься в научно-исследовательских институтах, а не на должностях, которые связаны с исполнением функций государства. Для этих должностей уже есть ст. 4 ЗАКОНА "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". Поэтому, как любит говорить Президент Украины, или увольняетесь вслед за господином Ворушилиным и идете в НИИ разрабатывать стратегии, концепции, доктрины, или исполняете ЗАКОН, поскольку как кредитор третьей очереди, Государство в лице Фонда уже имеет за счет Государства в лице должника Донецкой ЖД 933,5 млн. грн. и может получить от ВТБ еще только 20 млн.грн.
2) Торговый центр "Магеллан" в Малой Даниловке нужно выставлять на очередные торги со снижением цены.
3) По главному офису ВТБ на Пушкинской/Шевченка нужно господину Шевченко съезжать в иное помещение ( Дегтярівська, 48, Січових Стрільців, 17 тощо) вместе с коллегами из других 4-х банков, которым там места нет, поскольку эти апартаменты явно превышают потребности даже ликвидатора ВТБ, и выставлять его на торги.
Допускаете такую мысль, что есть какая-то ТАЙНАЯ ПРИЧИНА,МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАЮТ ДЛЯ КОГО-ТО этот актив за определенную мзду??? почему до сих пор не выставили на продажу такой ЛИКВИДНЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ актив, как ГО ВТБ??? или банально предварительно просто нет покупателей, так как ранее представители Фонда в интервью давали понять ,что коммуникации с потенциальными покупателями идут неформально еще до выставления на торги??? Хорошо бы было,если бы киевские вкладчики ВТБ задали все вышеперечисленные Вами рекомендации и наболевшие вопросы Фонду и банку., ведь продажа этих двух активов уже покрыла бы 4 очередь!!!
саша написав:Допускаете такую мысль, что есть какая-то ТАЙНАЯ ПРИЧИНА,МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАЮТ ДЛЯ КОГО-ТО этот актив за определенную мзду??? почему до сих пор не выставили на продажу такой ЛИКВИДНЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ актив, как ГО ВТБ??? или банально предварительно просто нет покупателей, так как ранее представители Фонда в интервью давали понять ,что коммуникации с потенциальными покупателями идут неформально еще до выставления на торги??? Хорошо бы было,если бы киевские вкладчики ВТБ задали все вышеперечисленные Вами рекомендации и наболевшие вопросы Фонду и банку., ведь продажа этих двух активов уже покрыла бы 4 очередь!!!
Вряд ли бы перекрыла. ГО на Пушкинской - оценочная стоимость 232 млн. грн. Тигипко давал 196 млн. С продажей ГО проблем точно не должно быть. Возможно, даже, можно продать дороже оценочной.
Но вот с Мегамолом беда, балансовая - 778 млн. грн. Следующий аукцион будет по цене 240 млн. грн. Тигипко давал опять же 196 млн.
Если предположить, что ГО уйдет за оценочную, а Мегамол дай бог уйдет за цену предложенную Тигипко, то это 428 млн. грн. Кто-то писал, что 4я очередь составила чуть более 600 млн. грн. Если 1-3 очереди уже закрыты, в чем я не уверен, то это покроет около 70% от 4й очереди. Не 100%, но всяко лучше чем вкладчикам других обанкротившихся банков.
Кстати, расходы у Фонда по выводу ВТБ не уменьшились, а наоборот даже выросли и во 2м квартале составили 33 млн. грн. Такими темпами, в год, Фонд потратит 120 млн. грн. Как-то немало... Кто знает, что это за затраты такие большие у фонда? У других банков они намного меньше и снижаются с каждым кварталов. У ВТБ всё наоборот (можете сами посмотреть).
саша написав:Допускаете такую мысль, что есть какая-то ТАЙНАЯ ПРИЧИНА,МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАЮТ ДЛЯ КОГО-ТО этот актив за определенную мзду??? почему до сих пор не выставили на продажу такой ЛИКВИДНЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ актив, как ГО ВТБ??? или банально предварительно просто нет покупателей, так как ранее представители Фонда в интервью давали понять ,что коммуникации с потенциальными покупателями идут неформально еще до выставления на торги??? Хорошо бы было,если бы киевские вкладчики ВТБ задали все вышеперечисленные Вами рекомендации и наболевшие вопросы Фонду и банку., ведь продажа этих двух активов уже покрыла бы 4 очередь!!!
Вряд ли бы перекрыла. ГО на Пушкинской - оценочная стоимость 232 млн. грн. Тигипко давал 196 млн. С продажей ГО проблем точно не должно быть. Возможно, даже, можно продать дороже оценочной.
Но вот с Мегамолом беда, балансовая - 778 млн. грн. Следующий аукцион будет по цене 240 млн. грн. Тигипко давал опять же 196 млн.
Если предположить, что ГО уйдет за оценочную, а Мегамол дай бог уйдет за цену предложенную Тигипко, то это 428 млн. грн. Кто-то писал, что 4я очередь составила чуть более 600 млн. грн. Если 1-3 очереди уже закрыты, в чем я не уверен, то это покроет около 70% от 4й очереди. Не 100%, но всяко лучше чем вкладчикам других обанкротившихся банков.
Кстати, расходы у Фонда по выводу ВТБ не уменьшились, а наоборот даже выросли и во 2м квартале составили 33 млн. грн. Такими темпами, в год, Фонд потратит 120 млн. грн. Как-то немало... Кто знает, что это за затраты такие большие у фонда? У других банков они намного меньше и снижаются с каждым кварталов. У ВТБ всё наоборот (можете сами посмотреть).
Четвертая очередь по состоянию на май составляла 643 671 641, 26 грн. Третья очередь еще не закрыта. Проблема Магеллана в том, что после восьмых торгов его не выставляют. Правда, завтра у нас праздник может быть, поскольку предполагается аукцион по "Баккаре" со стартовой ценой 16 млн. Кроме того, продали за 65 млн. права требования по кредиту по какому-то херсонскому предприятию. Ну и земельный участок в Одессе за 16 млн. ушел. Iwa, я думаю, прав, когда считает, что если даже с дисконтом 80%-90% продать проблемный кредитный портфель ВТБ, то на 4-ю очередь наберется. Но на это уходит время. Я думаю, что с уходящей властью разговаривать не о чем, а в сентябре в последний раз поставить вопрос уже перед новыми властями о долге Донецкой ЖД на 933,5 млн. Если будет очередная отписка о разработке ликвидатором "стратегий" взыскания этого долга, то будем по суду отстранять Фонд от суммы его требований, которая составляет 953,5 млн.грн.. С учетом долга Донецкой ЖД перед ВТБ, который является государственным долгом, Фонду положено от ВТБ всего лишь 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн. Эти господа из Фонда, а именно Ворушилин, Рудуха, Оленчик, Шевченко, Заболотная, даже не удосужились подать исполнительный документ о взыскании долга Донецкой ЖД в пользу ВТБ в Департамент по принудительному исполнению судебных решений, который находится ... на той же улице в Киеве, что и Фонд, за две остановки общественным транспортом. А господин Оленчик, наверное, настолько задействован своим участием, судя по декларациям, в нескольких общественных организациях, а именно БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХРИСТИЯНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ", ГО "ХРИСТИЯНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ", Благодійна організація "Благодійний Фонд "Зелений Фонд", что забыл о том, в каком именно "фонде" он работает, и в чем заключаются обязанности лица, уполномоченного на исполнение функций государства.