Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:49

Andreww написав: саша написав: Допускаете такую мысль, что есть какая-то ТАЙНАЯ ПРИЧИНА,МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАЮТ ДЛЯ КОГО-ТО этот актив за определенную мзду??? почему до сих пор не выставили на продажу такой ЛИКВИДНЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ актив, как ГО ВТБ??? или банально предварительно просто нет покупателей, так как ранее представители Фонда в интервью давали понять ,что коммуникации с потенциальными покупателями идут неформально еще до выставления на торги??? Хорошо бы было,если бы киевские вкладчики ВТБ задали все вышеперечисленные Вами рекомендации и наболевшие вопросы Фонду и банку., ведь продажа этих двух активов уже покрыла бы 4 очередь!!! Допускаете такую мысль, что есть какая-то ТАЙНАЯ ПРИЧИНА,МОЖЕТ ПРИДЕРЖИВАЮТ ДЛЯ КОГО-ТО этот актив за определенную мзду??? почему до сих пор не выставили на продажу такой ЛИКВИДНЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ актив, как ГО ВТБ??? или банально предварительно просто нет покупателей, так как ранее представители Фонда в интервью давали понять ,что коммуникации с потенциальными покупателями идут неформально еще до выставления на торги??? Хорошо бы было,если бы киевские вкладчики ВТБ задали все вышеперечисленные Вами рекомендации и наболевшие вопросы Фонду и банку., ведь продажа этих двух активов уже покрыла бы 4 очередь!!!

Вряд ли бы перекрыла.

ГО на Пушкинской - оценочная стоимость 232 млн. грн. Тигипко давал 196 млн. С продажей ГО проблем точно не должно быть. Возможно, даже, можно продать дороже оценочной.



Но вот с Мегамолом беда, балансовая - 778 млн. грн. Следующий аукцион будет по цене 240 млн. грн. Тигипко давал опять же 196 млн.



Если предположить, что ГО уйдет за оценочную, а Мегамол дай бог уйдет за цену предложенную Тигипко, то это 428 млн. грн. Кто-то писал, что 4я очередь составила чуть более 600 млн. грн. Если 1-3 очереди уже закрыты, в чем я не уверен, то это покроет около 70% от 4й очереди. Не 100%, но всяко лучше чем вкладчикам других обанкротившихся банков.



Кстати, расходы у Фонда по выводу ВТБ не уменьшились, а наоборот даже выросли и во 2м квартале составили 33 млн. грн. Такими темпами, в год, Фонд потратит 120 млн. грн. Как-то немало... Кто знает, что это за затраты такие большие у фонда? У других банков они намного меньше и снижаются с каждым кварталов. У ВТБ всё наоборот (можете сами посмотреть).



http://www.fg.gov.ua/not-paying/informa ... ykh-bankiv Вряд ли бы перекрыла.ГО на Пушкинской - оценочная стоимость 232 млн. грн. Тигипко давал 196 млн. С продажей ГО проблем точно не должно быть. Возможно, даже, можно продать дороже оценочной.Но вот с Мегамолом беда, балансовая - 778 млн. грн. Следующий аукцион будет по цене 240 млн. грн. Тигипко давал опять же 196 млн.Если предположить, что ГО уйдет за оценочную, а Мегамол дай бог уйдет за цену предложенную Тигипко, то это 428 млн. грн. Кто-то писал, что 4я очередь составила чуть более 600 млн. грн. Если 1-3 очереди уже закрыты, в чем я не уверен, то это покроет около 70% от 4й очереди. Не 100%, но всяко лучше чем вкладчикам других обанкротившихся банков.Кстати, расходы у Фонда по выводу ВТБ не уменьшились, а наоборот даже выросли и во 2м квартале составили 33 млн. грн. Такими темпами, в год, Фонд потратит 120 млн. грн. Как-то немало... Кто знает, что это за затраты такие большие у фонда? У других банков они намного меньше и снижаются с каждым кварталов. У ВТБ всё наоборот (можете сами посмотреть).

Четвертая очередь по состоянию на май составлялаТретья очередь еще не закрыта.Проблемаеще и в том, что после восьмых торгов его больше не выставляют на торги.Правда, завтра у нас праздник может быть, поскольку предполагается аукцион посо стартовой ценойКроме того, продали заправа требования по кредиту какого-то херсонского предприятия.Земельный участок в Одессе заушел, хотя там угроза оползня и подъезда нет. Наверное,посодейстовал продаже, я думаю, прав, когда считает, что если даже с дисконтом 80%-90% продать проблемный кредитный портфель ВТБ, кроме как донецких и крымских активов, которые вряд ли купят, то на 4-ю очередь наберется.Но на это уходит время.Я думаю, что с уходящей властью разговаривать уже не о чем, а в сентябре в последний раз поставить вопрос уже перед новыми властями о добровольном возврате ВТБ долга Донецкой ЖД наЕсли будет очередная отписка о разработке ликвидаторомвзыскания этого долга, то будем по суду отстранять Фонд от суммы его требований, которая составляет. С учетом долга Донецкой ЖД перед ВТБ, который является, Фонду положено от ВТБ всего лишьЭти господа из Фонда, а именно, даже не удосужились подать исполнительный документ о взыскании долга Донецкой ЖД в пользу ВТБ в Департамент по принудительному исполнению судебных решений, который находится ... на той же улице в Киеве, что и Фонд, за две остановки общественным транспортом., наверное, настолько задействован своим участием, судя по декларациям, в нескольких общественных организациях, а именно, что забыл о том, в каком именноон работает, и в чем заключаются его обязанности лица, уполномоченного на исполнение функций государства: