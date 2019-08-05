Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь . В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!! Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!
П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором .
думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)
Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре . А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чисто ИМХО).
Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь . В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!! Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!
П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором .
думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)
Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре . А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чистое ИМХО).
а что дорого краской 5 звезд на борту намалевать ? В любом случае лучше, чем по подвалам и сомнительным секретным забегалавкам прятаться и шарахаться при каждом шухере. Для разного контингента разный вид услуг соответственно..... на истину не претендую, я лишь высказал свои мысли на этот счет