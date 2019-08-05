Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь . В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!! Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!
П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором .
думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)
Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре . А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чисто ИМХО).
Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь . В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!! Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!
П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором .
думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)
Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре . А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чистое ИМХО).
а что дорого краской 5 звезд на борту намалевать ? В любом случае лучше, чем по подвалам и сомнительным секретным забегалавкам прятаться и шарахаться при каждом шухере. Для разного контингента разный вид услуг соответственно..... на истину не претендую, я лишь высказал свои мысли на этот счет
Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль
Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
У меня прикидки ещё оптимистичнее: 1057,18(общая сумма поступлений)=1005,61(проданные на ProZorro по состоянию на вчера активы, учёт веду пообъектно )+12,49(погашение кредитов, цифра из отчётности на 01.07.19 с сайта vtb.ua)+39,08(аренда и др.поступления, цифра оттуда же) -71,70(суммарные задекларированные на сайте Фонда и при этом непрозрачно-нескромные затраты на ликвидацию) =985,48 млн. До 4-й очереди дело дойдёт после погашения требований кредиторов на 1052,77 млн.=3,98(2-я очередь)+953,49(3-я очередь)+95,3(обеспеченный и вездесущий кредитор Тигипко , цифра подлежит официальному подтверждению) Имеем текущее отрицательное сальдо всего лишь 67,3 млн. Так что в случае продажи в понедельник Экватора за 109+ млн. будем уже в приличном плюсе для потенциального начала выплат вкладчикам 200+ .