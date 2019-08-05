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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1681168216831684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:51

  Doubting Thomas написав:
  lwa написав:
  Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь :D .
В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!!
Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!

П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором :oops: .

думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)

Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре :D .
А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого :mrgreen:
Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чисто ИМХО).

Поздравляю коллегу Бурка Сергея Александровича со столь удачной покупкой :D https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-02-000039-b

Действительно, эта неделя закончилась удачно, и хорошо бы, чтобы новая неделя также началась с черкасского Экватора, поскольку цена там уже приемлемая - 109,7 млн., что ниже оценочной стоимости.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:55

  Doubting Thomas написав:
  lwa написав:
  Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь :D .
В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!!
Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!

П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором :oops: .

думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)

Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре :D .
А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого :mrgreen:
Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чистое ИМХО).

а что дорого краской 5 звезд на борту намалевать ? В любом случае лучше, чем по подвалам и сомнительным секретным забегалавкам прятаться и шарахаться при каждом шухере. Для разного контингента разный вид услуг соответственно.....
на истину не претендую, я лишь высказал свои мысли на этот счет
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 01:34

Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 07:43

  Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:46

  Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)

У меня прикидки ещё оптимистичнее:
1057,18(общая сумма поступлений)=1005,61(проданные на ProZorro по состоянию на вчера активы, учёт веду пообъектно :oops: )+12,49(погашение кредитов, цифра из отчётности на 01.07.19 с сайта vtb.ua)+39,08(аренда и др.поступления, цифра оттуда же)
-71,70(суммарные задекларированные на сайте Фонда и при этом непрозрачно-нескромные затраты на ликвидацию)
=985,48 млн.
До 4-й очереди дело дойдёт после погашения требований кредиторов на 1052,77 млн.=3,98(2-я очередь)+953,49(3-я очередь)+95,3(обеспеченный и вездесущий кредитор Тигипко :lol: , цифра подлежит официальному подтверждению)
Имеем текущее отрицательное сальдо всего лишь 67,3 млн.
Так что в случае продажи в понедельник Экватора за 109+ млн. будем уже в приличном плюсе для потенциального начала выплат вкладчикам 200+ :!: .
Doubting Thomas
 
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