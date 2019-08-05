Додано: Суб 10 сер, 2019 11:23

Doubting Thomas написав: У меня прикидки ещё оптимистичнее:

1057,18(общая сумма поступлений)=1005,61(проданные на ProZorro по состоянию на вчера активы, учёт веду пообъектно )+12,49(погашение кредитов, цифра из отчётности на 01.07.19 с сайта vtb.ua)+39,08(аренда и др.поступления, цифра оттуда же)

-71,70(суммарные задекларированные на сайте Фонда и при этом непрозрачно-нескромные затраты на ликвидацию)

=985,48 млн.

До 4-й очереди дело дойдёт после погашения требований кредиторов на 1052,77 млн.=3,98(2-я очередь)+953,49(3-я очередь)+95,3(обеспеченный и вездесущий кредитор Тигипко , цифра подлежит официальному подтверждению)

Имеем текущее отрицательное сальдо всего лишь 67,3 млн.

Так что в случае продажи в понедельник Экватора за 109+ млн. будем уже в приличном плюсе для потенциального начала выплат вкладчикам 200+ У меня прикидки ещё оптимистичнее:1057,18(общая сумма поступлений)=1005,61(проданные на ProZorro по состоянию на вчера активы, учёт веду пообъектно)+12,49(погашение кредитов, цифра из отчётности на 01.07.19 с сайта vtb.ua)+39,08(аренда и др.поступления, цифра оттуда же)-71,70(суммарные задекларированные на сайте Фонда и при этом непрозрачно-нескромные затраты на ликвидацию)=985,48 млн.До 4-й очереди дело дойдёт после погашения требований кредиторов на 1052,77 млн.=3,98(2-я очередь)+953,49(3-я очередь)+95,3(обеспеченный и вездесущий кредитор Тигипко, цифра подлежит официальному подтверждению)Имеем текущее отрицательное сальдо всего лишь 67,3 млн.Так что в случае продажи в понедельник Экватора за 109+ млн. будем уже в приличном плюсе для потенциального начала выплат вкладчикам 200+

sens написав: ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль

Цифра по одному обеспеченному кредитору на 95,3 млн. из ответа Фонда на запрос публичной информации, а она должна быть по закону достоверной.Судя по выплатам четвертой очереди в "Диамантбанке", там это осуществляется, если набирается сумма от 10% требований этой очереди, то есть для них от 75 млн. Кстати, там уже довели погашение этой очереди до 75%.У нас четвертая очередь на май была 643,7 млн. и поэтому для начала выплат, наверное, нужно накопить около 65 млн. Кстати, в понедельник 12 августа необычно большая распродажа собралась по ВТБ на Прозорро - аж 102 актива. Так что если с Экватором повезет, то могут требуемую сумму набрать, и, с учетом, до одного месяца на оформление договоров покупки-продажи, в сентябре начать выплаты.Хорошо продаются квартиры, и больше всего в Белой Церкви, где обозначился перечень постоянных покупателей, в том числе, двух братьев, но совершенно не пользуются спросом земельные участки, кроме как в Одессе за 16,5 млн.Если в это воскресенье после 20-00 увидите на Прозорро, что Экватор уходит на аукцион, то можете в понедельник, дождавшись его результатов, уже перемещаться с левого берега Киева, если не ошибаюсь, на правый, в район дислокации нашего богоугодного заведения. Ну, а если серьезно, то до 31 октября включительно действительны и старые реквизиты, и платеж должен провестись и по ним. Хотя, если от Аваля у Вас уже есть новые реквизиты IBAN, то можно подавать их.