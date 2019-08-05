Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь . В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!! Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!
П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором .
думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)
Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре . А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чисто ИМХО).
Doubting Thomas написав:Сегодняшние торги по Баккаре были захватывающими! Следил, не отрываясь . В итоге при стартовой цене 16,747,030.07 и четырёх явно не подставных участниках злополучное суднО было продано строительной компании "Активінвестбуд" за немыслимые 42,000,777!!! Всех коллег по клубу "ВТБ 200+" поздравляю с удачным завершением недели!
П.С. Вот бы так поторговать в понедельник, 12.08, черкасским Экватором .
думаю решение Зе о легализации игорного бизнеса повлияло (как по мне отличный вариант для казино ресторана в Киеве)
Ну, пока это никакое не решение Зе, а всего лишь тезис его вчерашшнего выступления перед турецкими бизнесменами. И речь там вроде как шла о 5-звёздочных отелях на юге Украины (Одесса?), а не о ржавой Баккаре . А вопрос легализации игорного бизнеса господ аваковых-третьяковых вряд ли беспокоит. Их Космолоты/Фавориты плодятся в геометрической прогрессии по всей Украине, увы, и без этого Хотя ясно, что плавучее казино - это совершенно другой формат, чем залы игровых автоматов, но всё равно новые игроки в этот суперкрышуемый бизнес не сунутся (чистое ИМХО).
а что дорого краской 5 звезд на борту намалевать ? В любом случае лучше, чем по подвалам и сомнительным секретным забегалавкам прятаться и шарахаться при каждом шухере. Для разного контингента разный вид услуг соответственно..... на истину не претендую, я лишь высказал свои мысли на этот счет
Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль
Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
У меня прикидки ещё оптимистичнее: 1057,18(общая сумма поступлений)=1005,61(проданные на ProZorro по состоянию на вчера активы, учёт веду пообъектно )+12,49(погашение кредитов, цифра из отчётности на 01.07.19 с сайта vtb.ua)+39,08(аренда и др.поступления, цифра оттуда же) -71,70(суммарные задекларированные на сайте Фонда и при этом непрозрачно-нескромные затраты на ликвидацию) =985,48 млн. До 4-й очереди дело дойдёт после погашения требований кредиторов на 1052,77 млн.=3,98(2-я очередь)+953,49(3-я очередь)+95,3(обеспеченный и вездесущий кредитор Тигипко , цифра подлежит официальному подтверждению) Имеем текущее отрицательное сальдо всего лишь 67,3 млн. Так что в случае продажи в понедельник Экватора за 109+ млн. будем уже в приличном плюсе для потенциального начала выплат вкладчикам 200+ .
Doubting Thomas написав:У меня прикидки ещё оптимистичнее: 1057,18(общая сумма поступлений)=1005,61(проданные на ProZorro по состоянию на вчера активы, учёт веду пообъектно )+12,49(погашение кредитов, цифра из отчётности на 01.07.19 с сайта vtb.ua)+39,08(аренда и др.поступления, цифра оттуда же) -71,70(суммарные задекларированные на сайте Фонда и при этом непрозрачно-нескромные затраты на ликвидацию) =985,48 млн. До 4-й очереди дело дойдёт после погашения требований кредиторов на 1052,77 млн.=3,98(2-я очередь)+953,49(3-я очередь)+95,3(обеспеченный и вездесущий кредитор Тигипко , цифра подлежит официальному подтверждению) Имеем текущее отрицательное сальдо всего лишь 67,3 млн. Так что в случае продажи в понедельник Экватора за 109+ млн. будем уже в приличном плюсе для потенциального начала выплат вкладчикам 200+
Цифра по одному обеспеченному кредитору на 95,3 млн. из ответа Фонда на запрос публичной информации, а она должна быть по закону достоверной. Судя по выплатам четвертой очереди в "Диамантбанке", там это осуществляется, если набирается сумма от 10% требований этой очереди, то есть для них от 75 млн. Кстати, там уже довели погашение этой очереди до 75%. У нас четвертая очередь на май была 643,7 млн. и поэтому для начала выплат, наверное, нужно накопить около 65 млн. Кстати, в понедельник 12 августа необычно большая распродажа собралась по ВТБ на Прозорро - аж 102 актива. Так что если с Экватором повезет, то могут требуемую сумму набрать, и, с учетом, до одного месяца на оформление договоров покупки-продажи, в сентябре начать выплаты. Хорошо продаются квартиры, и больше всего в Белой Церкви, где обозначился перечень постоянных покупателей, в том числе, двух братьев , но совершенно не пользуются спросом земельные участки, кроме как в Одессе за 16,5 млн.
sens написав:ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль
Если в это воскресенье после 20-00 увидите на Прозорро, что Экватор уходит на аукцион, то можете в понедельник, дождавшись его результатов, уже перемещаться с левого берега Киева, если не ошибаюсь, на правый, в район дислокации нашего богоугодного заведения . Ну, а если серьезно, то до 31 октября включительно действительны и старые реквизиты, и платеж должен провестись и по ним. Хотя, если от Аваля у Вас уже есть новые реквизиты IBAN, то можно подавать их.
Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль
вы думаете что следует спешить с этим вопросом? как мне кажется времени вагон и малая тележка...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
У меня прикидки ещё оптимистичнее: 1057,18(общая сумма поступлений)=1005,61(проданные на ProZorro по состоянию на вчера активы, учёт веду пообъектно )+12,49(погашение кредитов, цифра из отчётности на 01.07.19 с сайта vtb.ua)+39,08(аренда и др.поступления, цифра оттуда же) -71,70(суммарные задекларированные на сайте Фонда и при этом непрозрачно-нескромные затраты на ликвидацию) =985,48 млн. До 4-й очереди дело дойдёт после погашения требований кредиторов на 1052,77 млн.=3,98(2-я очередь)+953,49(3-я очередь)+95,3(обеспеченный и вездесущий кредитор Тигипко , цифра подлежит официальному подтверждению) Имеем текущее отрицательное сальдо всего лишь 67,3 млн. Так что в случае продажи в понедельник Экватора за 109+ млн. будем уже в приличном плюсе для потенциального начала выплат вкладчикам 200+ .
СТОП. не бегите впереди паровоза на сегодня Продано (договора заключены, деньги поступили) 38 объектов на сумму примерно 798 млн, ПЛЮС ПРОВЕДЕНО УДАЧНЫХ АУКЦИОНОВ по 70 лотам на сумму примерно 209 млн, но это не значит что 209 млн УЖЕ поступили в фонд !!! уже были прецеденты, когда лоты были выиграны, а затем аннулированы (было как минимум уже 3-4 случая), поэтому уйдет 1-2 мес пока фонд "переварит" эти 209 млн, а возможно сумма изменится. Но в целом моя экономика практически схожая с вашей, у меня получается, что еще надо наторговать около 72 млн, чтоб перейти к 4 очереди. Я так понимаю, что для начала выплат 4 очереди нужно еще что-то наторговать на эту очередь........... Но если посмотреть с другой стороны, то фонд УЖЕ СЕЙЧАС мог бы / ДОЛЖЕН БЫЛ погасить ВСЮ 4 очередь, если бы пошевелил булками и притворил в жизнь решения суда по Донецкой ж.д., которое уже более чем 8 месяцев как вступило в законную силу, но фонд САБОТИРУЕТ !!! СУММЫ УЖЕ ПОСТУПИВШИХ денег плюс долг по Донецкой ж.д. уже сейчас на 100% покрывают 4 очередь мое мнение, что первые выплаты начнутся по IBAN реквизитам на годовщину и в течении 1, максимум 1,5-2 лет 4 очередь будет погашена, а фонд и дальше будет морозится с решением суда по Донецкой ж.д. вплоть до конца ликвидации банка
Igneus написав:Посчитал примерно, с учетом продажи "Баккары", доходы и выплаты Фонда по ВТБ. Получается, что на сегодня закрыли вторую и третью очередь, как раз без обеспеченного кредитора на 95,3 млн. Если будет продан Экватор, то закроют сумму, которая ушла на обеспеченного кредитора. При этом учел доходы ВТБ от кредитов и аренды (11,64+29,75=41,39 млн.) и вычел затраты на его ликвидацию (7,9+31,0+32,8=71,7 млн.)
ок,когда следует бежать в втб и фиксировать новые укрибан реквизиты,у меня например аваль
вы думаете что следует спешить с этим вопросом? как мне кажется времени вагон и малая тележка...
По ссылке, которая указана ниже, находится Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, которое утверждено Фондом:
А к нему есть Додаток 1, а именно образец заявления о признании требований кредитора. Так вот, каждый кредитор, который подал это заявление, обязался в нем сообщать в течение 10 дней об изменении реквизитов для удовлетворения требований.
Поскольку до 31 октября 2019 года включительно есть переходный период, когда являются приемлемыми старые реквизиты, новые реквизиты должны быть поданы Фонду до 1 ноября 2019 года независимо от того, осуществляются выплаты или нет.
lwa написав:мое мнение, что первые выплаты начнутся по IBAN реквизитам на годовщину и в течении 1, максимум 1,5-2 лет 4 очередь будет погашена, а фонд и дальше будет морозится с решением суда по Донецкой ж.д. вплоть до конца ликвидации банка
Процесс по Донецкой ЖД уже запущен и может быть остановлен только выплатой этого долга, а также компенсации за просрочку. Евросуд уже дважды учил наше государство в пилотных решениях (2009 и 2017 годы), как надо исполнять судебные решения против госструктур, и он четко пояснил, что не является исполнительной службой. Кстати, в решении 2017 года установлен контрольный срок до октября 2019 года.