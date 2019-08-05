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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:26
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
....интересная статья..
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Додано: Нед 11 сер, 2019 17:43
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
в РАФонлайн новых реквизитов пока нету
никому не верю
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:27
Я до сих пор не понимаю до конца, почему ВТБ пощадили и не вывели все активы, а оставили хоть что-то вкладчикам...После признания ВТБ неплатеспособным был уверен на 99%, что активы уже на Мальдивах зарегены..
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:38
Забили, поленились, или наворовали столько, что эта "мелочь" уже им стала неинтересной.
Выбросили, как припорченный фрукт. Вроде можно было плохое отделить, а нормальное оставить. Но выбросили всё. Видимо могут себе позволить
А "бомжи" из Фонда уже всё переберут на помойке, и себе отделят живое. А гниль - вкладчикам
Тоже удивился, что не вывели всё под ноль
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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