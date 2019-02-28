Додано: Пон 12 сер, 2019 13:29

Andreww написав: С Экватором не вышло. Торги не состоялись. Посмотрим за сколько уйдет. Тигипыч давал 55 млн. за него... Если на следующий аукцион выставят со скидкой 50%, как раз выйдут на предложение господина Тигипко.

С Экватором не вышло. Торги не состоялись. Посмотрим за сколько уйдет. Тигипыч давал 55 млн. за него... Если на следующий аукцион выставят со скидкой 50%, как раз выйдут на предложение господина Тигипко.

28.02.19

493,593,120

493,593,120

23.05.19

История с продажей Экватора ярко и наглядно иллюстрирует непрофессионализм (в лучшем случае, а скорее редкую хитро.опость!) фондовских "работничков" и их полный пофигизм (мягко выражаясь!) к интересам кредиторов ликвидируемых банков. Любой внимательный наблюдатель однозначно придёт к подобным выводам, просто глянув на хронологию 13(!) попыток продать этот многострадальный черкасский ТРЦ. Привожу сводную таблицу с указанием дат старта аукциона и соответствующих цен.14.03.19(-10%)11.04.19(? В чём смысл выставлять объект по той же цене, что и месяц назад ?)17.04.19 444,233,808 (-10% от "новой старой" стартовой цены 493 млн. )(??? Снова цена самых первых торгов, потеряно 3 месяца !!!)06.06.19 493,593,120 (-10%)12.06.19 438,749,440 (-20%)21.06.19 383,905,760 (-30%)03.07.19 329,062,080 (-40%)11.07.19 274,218,400 (-50%)19.07.19 219,374,720 (-60%)25.07.19 164,531,040 (-70%)02.08.19 109,687,360 (-80%)Теперь, после 5 месяцев безрезультатных попыток (а какими они могли быть ещё при баснословно раздутой балансовой стоимости объекта и явно купленной экспертной оценке?) продать Экватор, из которых 3 месяца сознательно или же по чьему-то редкому тупоумию были попросту бездарно потеряны, и достижения порога максимального дисконта 80%, потребуется новое решение Фонда об утверждении условий продажи (три предыдущие: 25.02.19, 04.04.19 и 16.05.19). Будет ли оно принято оперативно, а главное, будет ли продуманным по цифрам? Лично я сомневаюсь. К чему торопиться господам Шевченко и Ко.? Гораздо проще ежеквартально списывать на затраты по 30 с хвостом млн.грн. за счёт продаваемых "в час по чайной ложке" активов и жить сытой (очень сытой!) жизнью. При этом не постесняться всерьёз и надолго обосноваться в шикарном особняке ВТБ на Пушкинской, даже и не думая о его выставлении на аукцион за уже почти полгода продажи активов банка! Да уж, наглость этих ребят не имеет границ. Уверен, что на любые официальные запросы от них последуют либо казуистические отписки, либо, когда уже тянуть с продажей станет невозможно, начнётся многомесячная (многолетняя?) имитация продажи с неоднократным возвратом к нереальным стартовым ценам, что с блеском было продемонстрировано на примере бедняги Экватора...