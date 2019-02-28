Додано: Пон 12 сер, 2019 20:01

Статья, согласен, интересная. Хотя в последних абзацах, как для меня, интереса меньше.Только какое отношение эта статья имеет к ветке ВТБ? В чем заключается причинно-следственная связь? И почему ссылки на эту статью нет именно на ветке Дельты?Кстати, в статье есть только упоминание о Каргилл, но ни слова о судебных процессах вкладчиков Дельты против нее, поскольку это, на мой взгляд, единственная реальная возможность для возврата их средств.На балансе ВТБ сейчас нет кредитов рефинансирования НБУ, обеспеченных залогами, и НБУ не является обеспеченным кредитором ВТБ, в чем и заключается проблема для вкладчиков Дельты. С единственным обеспеченным кредитором ВТБ на сумму 95,3 млн.грн., которым был Таскомбанк, уже произведен рассчет.В последних абзацах статьи прямо ж указано, что даже если удастся вывести активы Дельты из-под залогов НБУ, то и тогда рассчет с вкладчиками возможен лишь на 40%-50%.У ВТБ, в отличие от Дельты, большое число взятых на баланс залогов, а именно на сумму около 2,5 млрд. грн.У Дельты гораздо больший объем кредиторских требований по четвертой очереди, нежели в ВТБ.Перед ВТБ есть государственный долг Украины на 933,5 млн., а в Дельте, насколько я понял, этого нет.Наконец, мажоритарным акционером украинского ВТБ на 99% является российский ВТБ, с которым все пока благополучно, и с ним возможен окончательный рассчет.В Дельте мажоритарный акционер господин Лагун ( 70 % ), на мой взгляд, является подставной фигурой, с которого взыскать нечего. Повторюсь, что, наверное, единственная возможность тут - это взыскание с Каргилл.Хотя на ветке Дельты описывается интересный случай, что украинская фирма уступала права требования к Дельте резиденту ФРГ, и тот по решению немецкого суда списывал средства со счета НБУ в Бундесбанке. Но ссылок на конкретное судебное решение, к сожалению, нет.