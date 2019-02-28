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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:26
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
....интересная статья..
Последние абзацы
Додано: Нед 11 сер, 2019 17:43
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
в РАФонлайн новых реквизитов пока нету
никому не верю
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:27
Я до сих пор не понимаю до конца, почему ВТБ пощадили и не вывели все активы, а оставили хоть что-то вкладчикам...После признания ВТБ неплатеспособным был уверен на 99%, что активы уже на Мальдивах зарегены..
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:38
Забили, поленились, или наворовали столько, что эта "мелочь" уже им стала неинтересной.
Выбросили, как припорченный фрукт. Вроде можно было плохое отделить, а нормальное оставить. Но выбросили всё. Видимо могут себе позволить
А "бомжи" из Фонда уже всё переберут на помойке, и себе отделят живое. А гниль - вкладчикам
Тоже удивился, что не вывели всё под ноль
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:14
С Экватором не вышло. Торги не состоялись. Посмотрим за сколько уйдет. Тигипыч давал 55 млн. за него... Если на следующий аукцион выставят со скидкой 50%, как раз выйдут на предложение господина Тигипко.
P.S. Сегодня еще много кредитов продают. Но сомневаюсь, что хоть что-то уйдет..
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:29
История с продажей Экватора ярко и наглядно иллюстрирует непрофессионализм (в лучшем случае, а скорее редкую хитро.опость!) фондовских "работничков" и их полный пофигизм (мягко выражаясь!) к интересам кредиторов ликвидируемых банков. Любой внимательный наблюдатель однозначно придёт к подобным выводам, просто глянув на хронологию 13(!) попыток продать этот многострадальный черкасский ТРЦ. Привожу сводную таблицу с указанием дат старта аукциона и соответствующих цен.
28.02.19 548,436,800
14.03.19 493,593,120 (-10%)
11.04.19 493,593,120 (? В чём смысл выставлять объект по той же цене, что и месяц назад ?)
17.04.19 444,233,808 (-10% от "новой старой" стартовой цены 493 млн. )
23.05.19 548,436,800 (??? Снова цена самых первых торгов, потеряно 3 месяца !!!)
06.06.19 493,593,120 (-10%)
12.06.19 438,749,440 (-20%)
21.06.19 383,905,760 (-30%)
03.07.19 329,062,080 (-40%)
11.07.19 274,218,400 (-50%)
19.07.19 219,374,720 (-60%)
25.07.19 164,531,040 (-70%)
02.08.19 109,687,360 (-80%)
Теперь, после 5 месяцев безрезультатных попыток (а какими они могли быть ещё при баснословно раздутой балансовой стоимости объекта и явно купленной экспертной оценке?) продать Экватор, из которых 3 месяца сознательно или же по чьему-то редкому тупоумию были попросту бездарно потеряны, и достижения порога максимального дисконта 80%, потребуется новое решение Фонда об утверждении условий продажи (три предыдущие: 25.02.19, 04.04.19 и 16.05.19). Будет ли оно принято оперативно, а главное, будет ли продуманным по цифрам? Лично я сомневаюсь. К чему торопиться господам Шевченко и Ко.? Гораздо проще ежеквартально списывать на затраты по 30 с хвостом млн.грн. за счёт продаваемых "в час по чайной ложке" активов и жить сытой (очень сытой!) жизнью. При этом не постесняться всерьёз и надолго обосноваться в шикарном особняке ВТБ на Пушкинской, даже и не думая о его выставлении на аукцион за уже почти полгода продажи активов банка! Да уж, наглость этих ребят не имеет границ. Уверен, что на любые официальные запросы от них последуют либо казуистические отписки, либо, когда уже тянуть с продажей станет невозможно, начнётся многомесячная (многолетняя?) имитация продажи с неоднократным возвратом к нереальным стартовым ценам, что с блеском было продемонстрировано на примере бедняги Экватора...
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:01
Статья, согласен, интересная. Хотя в последних абзацах, как для меня, интереса меньше.
Только какое отношение эта статья имеет к ветке ВТБ? В чем заключается причинно-следственная связь? И почему ссылки на эту статью нет именно на ветке Дельты?
Кстати, в статье есть только упоминание о Каргилл, но ни слова о судебных процессах вкладчиков Дельты против нее, поскольку это, на мой взгляд, единственная реальная возможность для возврата их средств.
На балансе ВТБ сейчас нет кредитов рефинансирования НБУ, обеспеченных залогами, и НБУ не является обеспеченным кредитором ВТБ, в чем и заключается проблема для вкладчиков Дельты. С единственным обеспеченным кредитором ВТБ на сумму 95,3 млн.грн., которым был Таскомбанк, уже произведен рассчет.
В последних абзацах статьи прямо ж указано, что даже если удастся вывести активы Дельты из-под залогов НБУ, то и тогда рассчет с вкладчиками возможен лишь на 40%-50%.
У ВТБ, в отличие от Дельты, большое число взятых на баланс залогов, а именно на сумму около 2,5 млрд. грн.
У Дельты гораздо больший объем кредиторских требований по четвертой очереди, нежели в ВТБ.
Перед ВТБ есть государственный долг Украины на 933,5 млн., а в Дельте, насколько я понял, этого нет.
Наконец, мажоритарным акционером украинского ВТБ на 99% является российский ВТБ, который является государственным банком и с ним возможен окончательный рассчет, поскольку он пока платежеспособен.
В Дельте мажоритарный акционер господин Лагун ( 70 % ), на мой взгляд, является подставной фигурой, с которого взыскать нечего. Повторюсь, что, наверное, единственная возможность тут - это взыскание с Каргилл.
Хотя на ветке Дельты описывается интересный случай, что украинская фирма уступала права требования к Дельте резиденту ФРГ, и тот по решению немецкого суда списывал средства со счета НБУ в Бундесбанке. Но ссылок на конкретное судебное решение, к сожалению, нет.
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:18
Проверьте по этому калькулятору, поскольку возможно, что Ваши новые реквизиты уже имеются:
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:53
Насколько мы помним,в Днепропетровске с баланса ВТБ с участием его сотрудника по дополнительному решению Индустриального районного суда Днепропетровска в деле № 202/9477/14-ц вывели 46 квартир на 105 млн.грн.:
Определением Днепровского апелляционного суда ВТБ было восстановлено срок апелляционного обжалования, отсрочено оплату судебного сбора и открыто апелляционное производство:
Определением Днепровского апелляционного суда апелляционное рассмотрение апелляционной жалобы ВТБ было назначено на 11 июня 2019 года:
И тут оказалось, что материалы судебного дела о выводе 46 квартир с баланса ВТБ были утрачены судами и судья Днепровского апелляционного суда обратилась в Индустриальный районный суд Днепра с заявлением о восстановлении утраченного судебного дела, которое будет рассматриваться сегодня, 13 августа 2019 года:
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:48
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через англійський аукціон у серпні в системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «ВТБ БАНК».
На торги виставлено сімнадцять земельних ділянок. Усі вони знаходяться в районі історичної місцевості Конча-Заспа уздовж правого берега Дніпра, що розташовані за адресою:
Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин.
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