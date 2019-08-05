abc111 написав:Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через англійський аукціон у серпні в системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «ВТБ БАНК».
На торги виставлено сімнадцять земельних ділянок. Усі вони знаходяться в районі історичної місцевості Конча-Заспа уздовж правого берега Дніпра, що розташовані за адресою:
Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин.
Действительно, ВТБ имеет на балансе земельные участки в Козине:
Однако ликвидность земельных участков ниже, чем жилой и нежилой недвижимости. Продажа земельного участка в Одессе на берегу Черного моря за 16,5 млн. является приятным исключением.
При этом в базе Прозорро есть только два земельных участка в Козине, которые были проданы:
Как видно, у этих земельных участков была меньше площадь, ну и цена гораздо меньше, чем заявлена для земельных участков ВТБ.
Наконец, продаются земельные участки ВТБ и в других районах Киевской области со стартовой ценой от 1 млн.грн., однако и для этих участков рыночная цена пониже: