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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1683168416851686

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:08

  abc111 написав:Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через англійський аукціон у серпні в системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «ВТБ БАНК».

На торги виставлено сімнадцять земельних ділянок. Усі вони знаходяться в районі історичної місцевості Конча-Заспа уздовж правого берега Дніпра, що розташовані за адресою:

Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин.

Действительно, ВТБ имеет на балансе земельные участки в Козине:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3

Однако ликвидность земельных участков ниже, чем жилой и нежилой недвижимости. Продажа земельного участка в Одессе на берегу Черного моря за 16,5 млн. является приятным исключением.

При этом в базе Прозорро есть только два земельных участка в Козине, которые были проданы: https://prozorro.sale/auction/search/?c ... on&index=1

Как видно, у этих земельных участков была меньше площадь, ну и цена гораздо меньше, чем заявлена для земельных участков ВТБ.

Наконец, продаются земельные участки ВТБ и в других районах Киевской области со стартовой ценой от 1 млн.грн., однако и для этих участков рыночная цена пониже: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Правильно я понимаю, что с каждого проданого объекта ФГВФЛ берет 7% маржи себе? Эта сумма входит в те расходы на ликвидацию, что указаны на сайте Фонда?

http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-vidkl ... -bankrutiv
rsq
 
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