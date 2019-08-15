- Вы рассказывали, что перед выборами участились случаи воровства ваших активов через госрегистраторов и вообще случаев мошенничества с имуществом банков-банкротов стало больше. Выборы прошли – тренд сохранился?
- После ВТБ (с помощью госрегистраторов банк потерял залоги в виде жилой недвижимости в Киеве, Днепре и Одессе. - Ред.) у нас ничего больше не "уводили". Одно из объяснений – мы уже дошли до точки, когда воровать у нас особо уже нечего. К тому же, с помощью правоохранительных органов мы смогли вернуть недвижимость ВТБ, украденную в Киеве (компекс таунхаусов. - ред.). Активы, утраченные в Одессе и Днепре, к сожалению, "отбить" не удалось.
А ВТБ, который попал в Фонд в конце 2018?
- К нему мы применили уже отлаженные процессы, за пять месяцев на торги выставлены все активы банка. Думаю, попади он к нам раньше, за это время мы бы даже не завершили инвентаризацию. Сейчас мы закончим с ликвидацией за два или, максимум, за три года, а не за пять, как позволяет закон.
Пока не готов ответить на этот вопрос, но похоже, что правильно, а поэтому нужно сделать запрос публичной информации.
lwa написав:ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ КВАРТИРЫ ПРОСРАЛИ !!! минус 100 млн !!!
Не совсем так. После открытия апелляционного производства определением Днепровского апелляционного суда по апелляционной жалобе ВТБ дополнительное решение Индустриального районного суда Днепропетровска в деле № 202/9477/14-ц, на основании которого с баланса ВТБ увели 46 квартир на 105 млн.грн., считается таким, что не набрало законной силы: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79600338
И поэтому перерегистрация права собственности на эти квартиры пока не имеет законного основания.
Однако госпоже Рекрут нужно знать на такой высокой государственной должности, что "... Государство несет ответственность даже если его агенты действуют в противоречие с его инструкциями. Согласно Конвенции, власти Высоких договаривающихся сторон строго ответственны за любое поведение своих подчиненных, они обязаны следить за тем, как выполняются их поручения и не могут ссылаться на неспособность гарантировать их выполнение" (пункт 319 решения Европейского суда по правам человека в деле "Илашку и другие против Молдовы и России": https://precedent.in.ua/2016/02/09/ylas ... y-y-rossy/).
Поэтому госпоже Рекрут нужно не столько озабоченность высказывать по поводу незаконных действий государственных регистраторов, так как она и они - это агенты одного Государства, сколько решать вопрос о взыскании ущерба ВТБ за счет Государственного бюджета, а потом уже Государственное казначейство может в порядке регресса взыскать ущерб казне за счет государственных регистраторов.
Говорят, что в сумму погашения 3-ей очереди для ранее обанкротившихся банков заложен не только долг, который нужно отдать Фонду, но ещё и сумма в 12-13% годовых от этой суммы, которая пойдёт в «карман» Министерству Финансов. Для ВТБ такие же проценты? Кто-то может опровергнуть/разъяснить эту информацию?