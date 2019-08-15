Додано: Чет 15 сер, 2019 17:19

Активы, утраченные в Одессе и Днепре, к сожалению, "отбить" не удалось.

выставлены все активы банка

Сейчас мы закончим с ликвидацией за два или, максимум, за три года, а не за пять, как позволяет закон.

- Вы рассказывали, что перед выборами участились случаи воровства ваших активов через госрегистраторов и вообще случаев мошенничества с имуществом банков-банкротов стало больше. Выборы прошли – тренд сохранился?- После ВТБ (с помощью госрегистраторов банк потерял залоги в виде жилой недвижимости в Киеве, Днепре и Одессе. - Ред.) у нас ничего больше не "уводили". Одно из объяснений – мы уже дошли до точки, когда воровать у нас особо уже нечего. К тому же, с помощью правоохранительных органов мы смогли вернуть недвижимость ВТБ, украденную в Киеве (компекс таунхаусов. - ред.).А ВТБ, который попал в Фонд в конце 2018?- К нему мы применили уже отлаженные процессы, за пять месяцев на торги. Думаю, попади он к нам раньше, за это время мы бы даже не завершили инвентаризацию.ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ КВАРТИРЫ ПРОСРАЛИ !!! минус 100 млн !!!А КАК ЖЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС на Пушкнской ??? ОН ЕЩЕ НЕ ВЫСТАВЛЕН !!!