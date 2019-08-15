- Вы рассказывали, что перед выборами участились случаи воровства ваших активов через госрегистраторов и вообще случаев мошенничества с имуществом банков-банкротов стало больше. Выборы прошли – тренд сохранился?
- После ВТБ (с помощью госрегистраторов банк потерял залоги в виде жилой недвижимости в Киеве, Днепре и Одессе. - Ред.) у нас ничего больше не "уводили". Одно из объяснений – мы уже дошли до точки, когда воровать у нас особо уже нечего. К тому же, с помощью правоохранительных органов мы смогли вернуть недвижимость ВТБ, украденную в Киеве (компекс таунхаусов. - ред.). Активы, утраченные в Одессе и Днепре, к сожалению, "отбить" не удалось.
А ВТБ, который попал в Фонд в конце 2018?
- К нему мы применили уже отлаженные процессы, за пять месяцев на торги выставлены все активы банка. Думаю, попади он к нам раньше, за это время мы бы даже не завершили инвентаризацию. Сейчас мы закончим с ликвидацией за два или, максимум, за три года, а не за пять, как позволяет закон.
Пока не готов ответить на этот вопрос, но похоже, что правильно, а поэтому нужно сделать запрос публичной информации.
lwa написав:ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ КВАРТИРЫ ПРОСРАЛИ !!! минус 100 млн !!!
Не совсем так. После открытия апелляционного производства определением Днепровского апелляционного суда по апелляционной жалобе ВТБ дополнительное решение Индустриального районного суда Днепропетровска в деле № 202/9477/14-ц, на основании которого с баланса ВТБ увели 46 квартир на 105 млн.грн., считается таким, что не набрало законной силы: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79600338
И поэтому перерегистрация права собственности на эти квартиры пока не имеет законного основания.
Однако госпоже Рекрут нужно знать на такой высокой государственной должности, что "... Государство несет ответственность даже если его агенты действуют в противоречие с его инструкциями. Согласно Конвенции, власти Высоких договаривающихся сторон строго ответственны за любое поведение своих подчиненных, они обязаны следить за тем, как выполняются их поручения и не могут ссылаться на неспособность гарантировать их выполнение" (пункт 319 решения Европейского суда по правам человека в деле "Илашку и другие против Молдовы и России": https://precedent.in.ua/2016/02/09/ylas ... y-y-rossy/).
Поэтому госпоже Рекрут нужно не столько озабоченность высказывать по поводу незаконных действий государственных регистраторов, так как она и они - это агенты одного Государства, сколько решать вопрос о взыскании ущерба ВТБ за счет Государственного бюджета, а потом уже Государственное казначейство может в порядке регресса взыскать ущерб казне за счет государственных регистраторов.
Говорят, что в сумму погашения 3-ей очереди для ранее обанкротившихся банков заложен не только долг, который нужно отдать Фонду, но ещё и сумма в 12-13% годовых от этой суммы, которая пойдёт в «карман» Министерству Финансов. Для ВТБ такие же проценты? Кто-то может опровергнуть/разъяснить эту информацию?
В статье 52 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" установлено такое:
2. Оплата витрат, пов’язаних із здійсненням ліквідації, проводиться позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат, затвердженого Фондом. До цих витрат, зокрема, належать: 1) витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії та інформації про продаж майна (активів) банку; 2) витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна (активів) банку; 3) витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку; 4) витрати на проведення аудиту; 5) витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом для забезпечення здійснення покладених на Фонд повноважень; 6) витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку.
Таким образом, с каждого проданного объекта Фонд берет себе сумму в счет погашения затрат на его оценку и продажу, а процент надо уточнять.
Кроме того, в вишеназванной статье установлено такое: "У разі продажу Фондом заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку.
Таким образом, собственники залогов, в том числе и НБУ, после их продаж Фондом должны получить стоимость залога в размере цены продажи (но не более суммы долга с процентами) за вычетом затрат Фонда на содержание и продажу залога.
rsq написав:Говорят, что в сумму погашения 3-ей очереди для ранее обанкротившихся банков заложен не только долг, который нужно отдать Фонду, но ещё и сумма в 12-13% годовых от этой суммы, которая пойдёт в «карман» Министерству Финансов. Для ВТБ такие же проценты? Кто-то может опровергнуть/разъяснить эту информацию?
Вы имеете ввиду процент на сумму кредита, который возможно был выдан Фонду Министерством финансов для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ВТБ в размере до 200 тыс.грн., и этот кредит подлежит возврату с процентами Министерству финансов? Я правильно понял? Уточните!
В статье 52 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" установлено такое:
2. Оплата витрат, пов’язаних із здійсненням ліквідації, проводиться позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат, затвердженого Фондом. До цих витрат, зокрема, належать: 1) витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії та інформації про продаж майна (активів) банку; 2) витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна (активів) банку; 3) витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку; 4) витрати на проведення аудиту; 5) витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом для забезпечення здійснення покладених на Фонд повноважень; 6) витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку.
Таким образом, с каждого проданного объекта Фонд берет себе сумму в счет погашения затрат на его оценку и продажу, а процент надо уточнять.
Кроме того, в вишеназванной статье установлено такое: "У разі продажу Фондом заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку.
Таким образом, собственники залогов, в том числе и НБУ, после их продаж Фондом должны получить стоимость залога в размере цены продажи (но не более суммы долга с процентами) за вычетом затрат Фонда на содержание и продажу залога.
rsq написав:Говорят, что в сумму погашения 3-ей очереди для ранее обанкротившихся банков заложен не только долг, который нужно отдать Фонду, но ещё и сумма в 12-13% годовых от этой суммы, которая пойдёт в «карман» Министерству Финансов. Для ВТБ такие же проценты? Кто-то может опровергнуть/разъяснить эту информацию?
Вы имеете ввиду процент на сумму кредита, который возможно был выдан Фонду Министерством финансов для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ВТБ в размере до 200 тыс.грн., и этот кредит подлежит возврату с процентами Министерству финансов? Я правильно понял? Уточните!
Да, именно об этом. По ранее обанроктившихся банкам Фонд брал кредит у Минфина под учетную ставку НБУ и проценты гасил/гасит частично за счет вкладчиков (процент от суммы 3-й очереди).
До Фонду надійшли скарга ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» від 15.08.2019 та подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» від 15.08.2019 No 4752/1-2 стосовно електронних торгів, проведених 23.07.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот No GL16N06089). Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот No GL16N06089 в повному обсязі (останній платіж надійшов 08.08.2019): https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-01-000098-b
У зв’язку з великою кількістю об’єктів рухомого і нерухомого майна, які входять до складу лота, великою кількістю договорів забезпечення, право вимоги за якими відступається, скаржник та банк просять відповідно до пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. No 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу. Можливість продовження вказаного строку обумовлена отриманням Фондом обґрунтованого подання від банку та здійсненням переможцем відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот.
ВИРІШИЛИ: З урахуванням пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 No 388: визнати наявність підстав для продовження строку для укладення договору купівлі - продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом No GL16N06089 до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом No GL16N06089: http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/KOMIS ... 8.2019.pdf