До Фонду надійшли скаргавід 15.08.2019 та подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» від 15.08.2019 No 4752/1-2 стосовно електронних торгів, проведених 23.07.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот No GL16N06089).Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот No GL16N06089 в повному обсязі ():У зв’язку з великою кількістю об’єктів рухомого і нерухомого майна, які входять до складу лота, великою кількістю договорів забезпечення, право вимоги за якими відступається, скаржник та банк просять відповідно до пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. No 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу.Можливість продовження вказаного строку обумовлена отриманням Фондом обґрунтованого подання від банку таВИРІШИЛИ: З урахуванням пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 No 388: визнати наявність підстав для продовження строку для укладення договору купівлі - продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом No GL16N06089