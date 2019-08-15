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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20
abc111 написав:
...а сколько вообще по 4 очереди??? Кто то не успел, кто то уехал,кто то махнул рукой, кого то уже нет....
Не очень-то и много по сравнению с Дельтой, Форумом, и даже Диамантом, а именно 643,7 млн.грн.
по состоянию на май 2019 года
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