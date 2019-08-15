|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20
abc111 написав:
...а сколько вообще по 4 очереди??? Кто то не успел, кто то уехал,кто то махнул рукой, кого то уже нет....
Не очень-то и много по сравнению с Дельтой, Форумом, и даже Диамантом, а именно 643,7 млн.грн.
по состоянию на май 2019 года
.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:00
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:57
Наразі спільними зусиллями СБУ та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.
-
3xXx
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 11.03.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48388
|24618395
|
|
|11253
|2625189
|
|
|17988
|4189962
|
П'ят 26 лип, 2019 09:48
Timua
|