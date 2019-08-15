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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20
abc111 написав:
...а сколько вообще по 4 очереди??? Кто то не успел, кто то уехал,кто то махнул рукой, кого то уже нет....
Не очень-то и много по сравнению с Дельтой, Форумом, и даже Диамантом, а именно 643,7 млн.грн.
по состоянию на май 2019 года
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:00
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VitaliyN
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:57
Наразі спільними зусиллями СБУ та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.
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3xXx
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:46
3xXx написав:
Наразі спільними зусиллями СБУ та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.
Так и я о том- же...
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VitaliyN
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:58
VitaliyN написав:
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.
Не забываем, что даже если фонду возвратят, это имущество еще продать будет нужно, а какова его реальная цена вопрос, но вряд ли я бы говорил о 100 млн. балансовой стоимости.
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Andreww
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:05
Andreww написав: VitaliyN написав:
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.
Не забываем, что даже если фонду возвратят, это имущество еще продать будет нужно, а какова его реальная цена вопрос, но вряд ли я бы говорил
о 100 млн. балансовой стоимости.
а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.
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lwa
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:16
lwa написав:
а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.
Ой как надменно написали
Я выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истине
P.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей есть
Я вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь )
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Andreww
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