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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1684168516861687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20

  abc111 написав:...а сколько вообще по 4 очереди??? Кто то не успел, кто то уехал,кто то махнул рукой, кого то уже нет....

Не очень-то и много по сравнению с Дельтой, Форумом, и даже Диамантом, а именно 643,7 млн.грн. по состоянию на май 2019 года.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

100 лямов завернули
https://www.unn.com.ua/uk/news/1820305- ... 00-mln-grn
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:57

  VitaliyN написав:100 лямов завернули
https://www.unn.com.ua/uk/news/1820305- ... 00-mln-grn


Наразі спільними зусиллями СБУ та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:46

  3xXx написав:
  VitaliyN написав:100 лямов завернули
https://www.unn.com.ua/uk/news/1820305- ... 00-mln-grn


Наразі спільними зусиллями СБУ та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.

Так и я о том- же...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:58

  VitaliyN написав:
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.

Не забываем, что даже если фонду возвратят, это имущество еще продать будет нужно, а какова его реальная цена вопрос, но вряд ли я бы говорил о 100 млн. балансовой стоимости.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:05

  Andreww написав:
  VitaliyN написав:
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.

Не забываем, что даже если фонду возвратят, это имущество еще продать будет нужно, а какова его реальная цена вопрос, но вряд ли я бы говорил о 100 млн. балансовой стоимости.

а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:16

  lwa написав:а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.

Ой как надменно написали :oops: Я выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истине :lol:

P.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей есть ;) Я вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь )
Andreww
 
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