Не очень-то и много по сравнению с Дельтой, Форумом, и даже Диамантом, а именно 643,7 млн.грн. по состоянию на май 2019 года.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
100 лямов завернули
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:57
Наложен арест и фактически возвращено фонду, думаю само по себе противоречит друг другу, так что суд все еще может переиграть обратно по итогам рассмотрения дела ......но радует, что есть позитивная динамика и надежда по делу для попавших вкладчиков и эти 100 млн. пойдут в итоге на выплаты вкладчикам.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:46
Так и я о том- же...
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:58
Не забываем, что даже если фонду возвратят, это имущество еще продать будет нужно, а какова его реальная цена вопрос, но вряд ли я бы говорил о 100 млн. балансовой стоимости.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:05
а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:16
Ой как надменно написали Я выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истине
P.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей есть Я вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь )
Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:40
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Так уже продают или продали это имущество(на торги выставили еще в июле). Его вернули давно. Посмотрите на прозоро пентхаусы на Метрологической. А квартиры в Днепре не вернули, СБУ и прокуратуре суды отказали, ФГВФЛ оспаривает фиктивное решение суда 2016-года. Напомню, было 2-е кражи на приблизительное одинаковые суммы в 100 млн грн.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:25
Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?
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