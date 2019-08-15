Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:01

Andreww написав: lwa написав: а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным. а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.

Ой как надменно написали Я выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истине



P.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей есть Я вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь ) Ой как надменно написалиЯ выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истинеP.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей естьЯ вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь )

успешно проведенных аукционов

по поводу спора - ну разве, что увеличить сумму спора до 100 млнСпорить не люблю, не буду и вам не советую, тем более никто на 100 % не знает о каких объектах идет речь, есть только догадки. По цене - в нашей стране могут продать за 1 грн, то, что стоит миллионы и все будет в пределах закона.Возможно получилось немного резковато с моей стороны, но просто надоело, когда на форуме зудят и зудят - "все пропало", "банк пустой", "все активы выведены" и т.д. Некоторые любители "сыпать соль на рану" да еще и с политическим подтекстом приутихли правда .... , а сколько было радости с их стороны в ноябре - декабре месяце.....Спасибо, я не нервничаю )))) Да действительно объектов уже меньше, НО их ВПОЛНЕ достаточно, чтоб закрыть полностью 4 очередь - это лично мое (не экспертное) мнение, так что приберегите свою 1000грн - возврат 4 очереди обмоетеиз приятного до закрытия 3 очереди осталось около 47 млниз неприятногофонд отменил результаты, поэтому топчемся на месте