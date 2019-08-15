lwa написав:а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.
Ой как надменно написали Я выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истине
P.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей есть Я вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь )
по поводу спора - ну разве, что увеличить сумму спора до 100 млн Спорить не люблю, не буду и вам не советую, тем более никто на 100 % не знает о каких объектах идет речь, есть только догадки. По цене - в нашей стране могут продать за 1 грн, то, что стоит миллионы и все будет в пределах закона. Возможно получилось немного резковато с моей стороны, но просто надоело, когда на форуме зудят и зудят - "все пропало", "банк пустой", "все активы выведены" и т.д. Некоторые любители "сыпать соль на рану" да еще и с политическим подтекстом приутихли правда .... , а сколько было радости с их стороны в ноябре - декабре месяце..... Спасибо, я не нервничаю )))) Да действительно объектов уже меньше, НО их ВПОЛНЕ достаточно, чтоб закрыть полностью 4 очередь - это лично мое (не экспертное ) мнение, так что приберегите свою 1000грн - возврат 4 очереди обмоете
из приятного до закрытия 3 очереди осталось около 47 млн
из неприятного фонд отменил результаты успешно проведенных аукционов, поэтому топчемся на месте
саша написав:Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?
По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации.
Квартиры в таунхаузах на ул. Метрологической в Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.
Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в Харькове, но я думаю, что там вопрос был также решен.
В Днепре сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.
По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитном Козине уже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.
Что касается Экватора и Магеллана, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи: https://delo.ua/business/prokljataja-ze ... uc-346647/
По Экватору так и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.
Что касается Магеллана, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял.
Саша, сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается?
саша написав:Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?
По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации.
Квартиры в таунхаузах на ул. Метрологической в Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.
Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в Харькове, но я думаю, что там вопрос был также решен.
В Днепре сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.
По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитном Козине уже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.
Что касается Экватора и Магеллана, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи: https://delo.ua/business/prokljataja-ze ... uc-346647/
По Экватору так и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.
Что касается Магеллана, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял.
Саша, сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается?
Спасибо за инфо,читаю,сам ожидаю,вижу что бакс и евро который до ВА в банке застрял под 27 и 33 врядли дадут закупить под 25 и 29,хотя я не против)))