Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Банки Банкрути / ВТБ Банк БАНКРУТ ВТБ Банк БАНКРУТ + Додати

тему Відповісти

на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 1685168616871688 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 122 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 61 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 124 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 25% 122 Всього голосів : 479 Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:01 Andreww написав: lwa написав: а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным. а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.

Ой как надменно написали Я выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истине



P.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей есть Я вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь ) Ой как надменно написалиЯ выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истинеP.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей естьЯ вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь )



по поводу спора - ну разве, что увеличить сумму спора до 100 млн

Спорить не люблю, не буду и вам не советую, тем более никто на 100 % не знает о каких объектах идет речь, есть только догадки. По цене - в нашей стране могут продать за 1 грн, то, что стоит миллионы и все будет в пределах закона.

Возможно получилось немного резковато с моей стороны, но просто надоело, когда на форуме зудят и зудят - "все пропало", "банк пустой", "все активы выведены" и т.д. Некоторые любители "сыпать соль на рану" да еще и с политическим подтекстом приутихли правда .... , а сколько было радости с их стороны в ноябре - декабре месяце.....

Спасибо, я не нервничаю )))) Да действительно объектов уже меньше, НО их ВПОЛНЕ достаточно, чтоб закрыть полностью 4 очередь - это лично мое (не экспертное ) мнение, так что приберегите свою 1000грн - возврат 4 очереди обмоете



из приятного до закрытия 3 очереди осталось около 47 млн



из неприятного

фонд отменил результаты успешно проведенных аукционов , поэтому топчемся на месте



https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000185-b

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000190-b

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-25-000234-b

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-11-000026-b

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-07-000011-b

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-22-000008-b

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-24-000110-b по поводу спора - ну разве, что увеличить сумму спора до 100 млнСпорить не люблю, не буду и вам не советую, тем более никто на 100 % не знает о каких объектах идет речь, есть только догадки. По цене - в нашей стране могут продать за 1 грн, то, что стоит миллионы и все будет в пределах закона.Возможно получилось немного резковато с моей стороны, но просто надоело, когда на форуме зудят и зудят - "все пропало", "банк пустой", "все активы выведены" и т.д. Некоторые любители "сыпать соль на рану" да еще и с политическим подтекстом приутихли правда .... , а сколько было радости с их стороны в ноябре - декабре месяце.....Спасибо, я не нервничаю )))) Да действительно объектов уже меньше, НО их ВПОЛНЕ достаточно, чтоб закрыть полностью 4 очередь - это лично мое (не экспертное) мнение, так что приберегите свою 1000грн - возврат 4 очереди обмоетеиз приятного до закрытия 3 очереди осталось около 47 млниз неприятногофонд отменил результаты, поэтому топчемся на месте lwa Повідомлень: 1136 З нами з: 01.06.13 Подякував: 54 раз. Подякували: 312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:15 Andreww написав: саша написав: Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ? можно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?

По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации. По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации.

Квартиры в таунхаузах на ул. Метрологической в Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.



Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в Харькове, но я думаю, что там вопрос был также решен.



В Днепре сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.



По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитном Козине уже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.



Что касается Экватора и Магеллана, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи: https://delo.ua/business/prokljataja-ze ... uc-346647/



По Экватору так и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.



Что касается Магеллана, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял.



Саша, сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается? Квартиры в таунхаузах нав Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в, но я думаю, что там вопрос был также решен.сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитномуже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.Что касается, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи:Потак и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.Что касается, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял., сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на буквуначинается? Igneus Повідомлень: 165 З нами з: 29.08.18 Подякував: 46 раз. Подякували: 87 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 07:53 Igneus написав: Andreww написав: саша написав: Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ? можно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?

По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации. По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации.

Квартиры в таунхаузах на ул. Метрологической в Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.



Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в Харькове, но я думаю, что там вопрос был также решен.



В Днепре сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.



По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитном Козине уже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.



Что касается Экватора и Магеллана, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи: https://delo.ua/business/prokljataja-ze ... uc-346647/



По Экватору так и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.



Что касается Магеллана, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял.



Саша, сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается? Квартиры в таунхаузах нав Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в, но я думаю, что там вопрос был также решен.сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитномуже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.Что касается, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи:Потак и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.Что касается, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял., сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на буквуначинается? Спасибо за инфо,читаю,сам ожидаю,вижу что бакс и евро который до ВА в банке застрял под 27 и 33 врядли дадут закупить под 25 и 29,хотя я не против))) Спасибо за инфо,читаю,сам ожидаю,вижу что бакс и евро который до ВА в банке застрял под 27 и 33 врядли дадут закупить под 25 и 29,хотя я не против))) никому не верю sens

Повідомлень: 11562 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 09:21 62% от 4й очереди (643 млн). И если в ликвидности главного офиса сомневаться не приходиться, то на Мегамолл и Экватор покупателей пока нет. Какие объекты могут покрыть оставшиеся 243 млн. от 4й очереди, мне лично не очень понятно, может у кого-то есть мысли? Но я на роль эксперта не претендую Так, обычный наблюдатель попавший на деньги Даже, если предположить, что предложение господина Тигипко было лучшее на рынке (в чём лично я сомневаюсь, учитывая что предыдущие объекты продавались дороже денег, которые он предлагал), то выходит по ГО (196), Мегамоллу (196) и Экватору (55) суммарно 447 млн. грн. минус 47 млн. грн. остаток по третьей очереди. Итого 400 млн. для 4й очереди или примерно(643 млн). И если в ликвидности главного офиса сомневаться не приходиться, то на Мегамолл и Экватор покупателей пока нет. Какие объекты могут покрыть оставшиеся 243 млн. от 4й очереди, мне лично не очень понятно, может у кого-то есть мысли? Но я на роль эксперта не претендуюТак, обычный наблюдатель попавший на деньги Andreww Повідомлень: 97 З нами з: 25.03.10 Подякував: 171 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 12:31 Igneus b]Саша[/b], сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается? [/quote]

1Огромное Вам Спасибо, что юридически грамотно "беспокоите" Фонд интересующими нас вопросами. 2.Нет, видимо это какой-то другой человек.3. Вы правы,в Харькове все в порядке -это на ул. Примеровской н/ф также возвращен на баланс и уже выставлен на торги Фондом b]Саша[/b], сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на буквуначинается?[/quote]1Огромное Вам Спасибо, что юридически грамотно "беспокоите" Фонд интересующими нас вопросами. 2.Нет, видимо это какой-то другой человек.3. Вы правы,в Харькове все в порядке -это на ул. Примеровской н/ф также возвращен на баланс и уже выставлен на торги Фондом саша Повідомлень: 93 З нами з: 01.12.18 Подякував: 229 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1685168616871688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4837 , 4838 , 4839

Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06 Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06 48388 24618735

Faceless Сер 21 сер, 2019 12:36 Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124 , 1125 , 1126

Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07 Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07 11253 2625240

sinowi Чет 15 сер, 2019 18:38 VAB Банк - БАНКРОТ 1 ... 1797 , 1798 , 1799

Anonymous » Чет 13 січ, 2005 18:02 Anonymous » Чет 13 січ, 2005 18:02 17988 4190052

Timua П'ят 26 лип, 2019 09:48