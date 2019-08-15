Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:15

Andreww написав: саша написав: Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ? можно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?

По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации. По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации.

Квартиры в таунхаузах нав Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в, но я думаю, что там вопрос был также решен.сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитномуже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.Что касается, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи:Потак и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.Что касается, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял., сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на буквуначинается?