lwa написав:а вы кто в этом вопросе - эксперт(д),оценщик с лицензией, инсайдер или просто дилетант, чтоб так громко заявлять о реальной балансовой стоимости ? Вы ведь даже не знаете (более чем уверен) о каких объектах идет речь. Прочтите нам лекцию неучам безграмотным.
Ой как надменно написали Я выразил сомнение всего навсего (если умеете вдумчиво и внимательно читать написанное), или мне у вас разрешение нужно спрашивать в следующий раз по этому поводу? )) Давайте пари, если продадут за 100 млн. грн. плюс минус 10%, я вам подарок сделаю - на ваш выбор до 1000 грн (можем увеличить сумму, если хотите). Если меньше, вы мне? Согласны? Вы же так уверенно подвергаете критике мое сомнение, как раз проверим, кто окажется ближе к истине
P.S. Нервы нужно беречь, понимаю, что объектов для покрытия 4й очереди осталось всё меньше, поэтому рисков не получить возврат всё больше. Но не переживайте так, что-то ведь точно получите. И потом деньги ведь не главное, кучу других радостей есть Я вот тоже рискую не получить много денег, но что поделать, это жизнь )
по поводу спора - ну разве, что увеличить сумму спора до 100 млн Спорить не люблю, не буду и вам не советую, тем более никто на 100 % не знает о каких объектах идет речь, есть только догадки. По цене - в нашей стране могут продать за 1 грн, то, что стоит миллионы и все будет в пределах закона. Возможно получилось немного резковато с моей стороны, но просто надоело, когда на форуме зудят и зудят - "все пропало", "банк пустой", "все активы выведены" и т.д. Некоторые любители "сыпать соль на рану" да еще и с политическим подтекстом приутихли правда .... , а сколько было радости с их стороны в ноябре - декабре месяце..... Спасибо, я не нервничаю )))) Да действительно объектов уже меньше, НО их ВПОЛНЕ достаточно, чтоб закрыть полностью 4 очередь - это лично мое (не экспертное ) мнение, так что приберегите свою 1000грн - возврат 4 очереди обмоете
из приятного до закрытия 3 очереди осталось около 47 млн
из неприятного фонд отменил результаты успешно проведенных аукционов, поэтому топчемся на месте
саша написав:Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?
По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации.
Квартиры в таунхаузах на ул. Метрологической в Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.
Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в Харькове, но я думаю, что там вопрос был также решен.
В Днепре сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.
По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитном Козине уже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.
Что касается Экватора и Магеллана, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи: https://delo.ua/business/prokljataja-ze ... uc-346647/
По Экватору так и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.
Что касается Магеллана, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял.
Саша, сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается?
саша написав:Andrewwможно уже не спорить. Вы правы. На данный момент эти квартиры идут со скидкой 20% и так далее,- пока никто не берет. Так долго все происходит- что у людей уже нервы не выдерживают. Очень странно, что Фонд не выставляет на продажу ГО ВТБ, Магеллан, Экватор. Никто из присутствующих здесь не выяснял у Фонда: ПОЧЕМУ ТЯНУТ ВРЕМЯ?
По Магеллану и Экватору, тут вроде кто-то писал, что чтобы выставить на торги объект со стоимостью ниже 80% от балансовой, нужно отдельное решение Фонда. Может в этом дело. А вот по главному офису вопрос, видимо обосновались там основательно сотрудники фонда, до заврешния ликвидации.
Квартиры в таунхаузах на ул. Метрологической в Киеве пытались увести без решения суда, поэтому их возврат, я так понял, был решен простой переписью в реестре на уровне Минюста. И сейчас по ним уже идут торги. Но практика показывает, что торги по квартирам и нежилым помещениям начинаются, чаще всего, когда дисконт от стартовой цены составит 50%. Квартиры на Метрологической только подходят к этой отметке.
Из определений Подольского районного суда Киева, а их много, нельзя понять, по какому адресу пытались увести недвижимость в Харькове, но я думаю, что там вопрос был также решен.
В Днепре сложнее, так как там попытка увода квартир была осуществлена с помощью судебных решений. В довершение всего исчезли материалы судебного дела, и апелляционный суд постановил суду первой инстанции восстановить его. И тут "похитители" заявили отвод судье, который был отклонен. Ждем результатов по восстановлению материалов дела.
По земельным участкам ВТБ, которых очень много, ситуация такова, что ликвидность их ниже, чем у жилой и нежилой недвижимости. Но в элитном Козине уже продали 2 из 22 участков, а торги начинались, когда дисконт от стартовой цены составлял 70%. Определилась средняя цена по 3,1 млн.грн. за гектар. К сожалению, пока присутствуют только двое покупателей, которые не торгуются. Общая площадь 22 земельных участков в Козине составляет, по-моему, 16 Га, и поэтому даже в таких условиях могут 50 млн. наторговать. Иные земельные участки в Киевской и других областях еще "шагают" к дисконту в 70%, и поэтому будем наблюдать.
Что касается Экватора и Магеллана, то ситуация, как я понял, такова. Итак, торги начинаются с балансовой стоимости или с оценочной, если она выше балансовой. Когда дисконт от стартовой цены составляет 80%, а актив не продается, то Фонд и банк анализируют ситуацию и принимают решение о дальнейших условиях продажи: https://delo.ua/business/prokljataja-ze ... uc-346647/
По Экватору так и получилось. Стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 548 436 800 грн. Когда дисконт составил 80%, а именно цена снизилась до 109 687 360 грн. и торги снова не состоялись, то Фонд взял тайм-аут.
Что касается Магеллана, то я что-то не понял. Итак, стартовая цена была установлена на уровне балансовой - 779 278 978 грн. Дисконт 80% или 20% от стартовой цены составляет 155 855 795,6 грн. Но крайние торги были по цене 343 662 029,30 грн., что составляет 44,1% от стартовой цены на уровне балансовой стоимости, и почему они не были продолжены до 155,8 млн.грн., я не понял.
Саша, сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается?
Спасибо за инфо,читаю,сам ожидаю,вижу что бакс и евро который до ВА в банке застрял под 27 и 33 врядли дадут закупить под 25 и 29,хотя я не против)))
Даже, если предположить, что предложение господина Тигипко было лучшее на рынке (в чём лично я сомневаюсь, учитывая что предыдущие объекты продавались дороже денег, которые он предлагал), то выходит по ГО (196), Мегамоллу (196) и Экватору (55) суммарно 447 млн. грн. минус 47 млн. грн. остаток по третьей очереди. Итого 400 млн. для 4й очереди или примерно 62% от 4й очереди (643 млн). И если в ликвидности главного офиса сомневаться не приходиться, то на Мегамолл и Экватор покупателей пока нет. Какие объекты могут покрыть оставшиеся 243 млн. от 4й очереди, мне лично не очень понятно, может у кого-то есть мысли? Но я на роль эксперта не претендую Так, обычный наблюдатель попавший на деньги
Igneus b]Саша[/b], сегодня я задал письменный вопрос Фонду по поводу Донецкой ЖД, ГО ВТБ и его новых "постояльцев", Экватора, Магеллана и еще кой-чего! Кстати, Ваша фамилия случайно не на букву "Л" начинается? [/quote] 1Огромное Вам Спасибо, что юридически грамотно "беспокоите" Фонд интересующими нас вопросами. 2.Нет, видимо это какой-то другой человек.3. Вы правы,в Харькове все в порядке -это на ул. Примеровской н/ф также возвращен на баланс и уже выставлен на торги Фондом
Andreww написав:Даже, если предположить, что предложение господина Тигипко было лучшее на рынке (в чём лично я сомневаюсь, учитывая что предыдущие объекты продавались дороже денег, которые он предлагал), то выходит по ГО (196), Мегамоллу (196) и Экватору (55) суммарно 447 млн. грн. минус 47 млн. грн. остаток по третьей очереди. Итого 400 млн. для 4й очереди или примерно 62% от 4й очереди (643 млн). И если в ликвидности главного офиса сомневаться не приходиться, то на Мегамолл и Экватор покупателей пока нет. Какие объекты могут покрыть оставшиеся 243 млн. от 4й очереди, мне лично не очень понятно, может у кого-то есть мысли? Но я на роль эксперта не претендую Так, обычный наблюдатель попавший на деньги
Мысли такие - ТЦ продадут обязательно и однозначно дороже, чем предлагал Тигипко, все остальное также продадут, вот уже продали даже в Крыму и Донецке, конечно со значит. скидкой. Просто сейчас лето-не сезон .Плюс Фонд идет по процедуре, каждую неделю уценяя- на это нужно время. Главное ,чтобы не было форс-мажоров и подводных камней. Плюс со стороны вкладчиков, особенно юристов нужен народный контроль д-вий Фонда- на всякий случай не помешает .
саша написав: Огромное Вам Спасибо, что юридически грамотно "беспокоите" Фонд интересующими нас вопросами. 2.Нет, видимо это какой-то другой человек.3. Вы правы,в Харькове все в порядке -это на ул. Примеровской н/ф также возвращен на баланс и уже выставлен на торги Фондом
Один ответ Фонда обходится в 4 часа времени его работника. Хорошо, когда вопрос крайне важен. Всех интересовал вопрос, почему Фонд не сразу начал продажи, а только летом. Ответ очень простой: занимались частично не описанием имущества для продажи, а ответами на вопросы. Магелан будут продавать очень скоро.
Служба безпеки України повідомила, що Фонду гарантування вкладів повернуто майно на більше ніж 100 млн грн, яке незаконно вивели з неплатоспроможного ВТБ Банку.
"Оперативники спецслужби встановили, що відразу після визнання Нацбанком України неплатоспроможним ПАТ «ВТБ Банк» та запровадження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб процедури ліквідації, фігуранти кримінального провадження підробили договори купівлі-продажу майна, яке належало банківській установі.
abc111 написав:Служба безпеки України повідомила, що Фонду гарантування вкладів повернуто майно на більше ніж 100 млн грн, яке незаконно вивели з неплатоспроможного ВТБ Банку.
"Оперативники спецслужби встановили, що відразу після визнання Нацбанком України неплатоспроможним ПАТ «ВТБ Банк» та запровадження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб процедури ліквідації, фігуранти кримінального провадження підробили договори купівлі-продажу майна, яке належало банківській установі.
Так уже мы тут вроде разобрались, было два вывода активов ВТБ примерно по 100 млн. каждый, от одного не отбились и от одного фонд с СБУ отбились и эта недвига уже давно продается фондом, просто СБУ решило поднять свой рейтинг сейчас вот и пиарятся на этом, а может просто шапка на них начала гореть из за вторых ста лямов которые не вернули и надо отвлечь общественность своей "успешной" работой ......а тем временем 100 млн. второй сделки захвате недвиги на сколько я понимаю так и остались у рейдеров
И на последок притча по ситуации с возвратом этих 100 млн. на которых пиарится сбу
Andreww написав:Даже, если предположить, что предложение господина Тигипко было лучшее на рынке (в чём лично я сомневаюсь, учитывая что предыдущие объекты продавались дороже денег, которые он предлагал), то выходит по ГО (196), Мегамоллу (196) и Экватору (55) суммарно 447 млн. грн. минус 47 млн. грн. остаток по третьей очереди. Итого 400 млн. для 4й очереди или примерно 62% от 4й очереди (643 млн). И если в ликвидности главного офиса сомневаться не приходиться, то на Мегамолл и Экватор покупателей пока нет. Какие объекты могут покрыть оставшиеся 243 млн. от 4й очереди, мне лично не очень понятно, может у кого-то есть мысли? Но я на роль эксперта не претендую Так, обычный наблюдатель попавший на деньги
курочка по зернышку, в продаже более 400 лотов....
плюс
17 липня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/1012/14 про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” задовольнив клопотання розпорядника майном та ввів процедуру санації компанії строком на 6 місяців (до 17.01.2020).
Згідно з судовими матеріалами, напередодні (16 липня) відповідне рішення щодо санації було прийняте зборами кредиторів та зборів комітету кредиторів.
13.11.2014 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги
- ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - четвертої черги); ..... Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн.