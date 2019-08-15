...Подскажите, кто в курсе:
IBAN надо подтверждать в ВТБ или нет, на гл фгвфо говорят, что не обязательно...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 26 сер, 2019 07:56
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
...Подскажите, кто в курсе:
IBAN надо подтверждать в ВТБ или нет, на гл фгвфо говорят, что не обязательно...
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:06
Изменена очередность требований вкладчиков проблемных банков
Требования вкладчиков, средства которых привлек банк на индивидуальной основе с целью получения процентов по договорам, заключенным на условиях, не являющихся текущими рыночными условиями в соответствии со статьей 52 Закона "О банках и банковской деятельности", или которые имеют другие финансовые привилегии, отнесены к седьмой очереди требований кредиторов ликвидируемых банков.
Соответствующие изменения предусмотрены решением ФГВФЛ от 11 июля 2019 года № 1754. Согласно действующей редакции Положения о порядке составления и ведения реестра акцептированных требований кредиторов и удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков такие требования относятся к четвертой очереди.
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