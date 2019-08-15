...Подскажите, кто в курсе:
IBAN надо подтверждать в ВТБ или нет, на гл фгвфо говорят, что не обязательно...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 26 сер, 2019 07:56
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
...Подскажите, кто в курсе:
IBAN надо подтверждать в ВТБ или нет, на гл фгвфо говорят, что не обязательно...
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:06
Изменена очередность требований вкладчиков проблемных банков
Требования вкладчиков, средства которых привлек банк на индивидуальной основе с целью получения процентов по договорам, заключенным на условиях, не являющихся текущими рыночными условиями в соответствии со статьей 52 Закона "О банках и банковской деятельности", или которые имеют другие финансовые привилегии, отнесены к седьмой очереди требований кредиторов ликвидируемых банков.
Соответствующие изменения предусмотрены решением ФГВФЛ от 11 июля 2019 года № 1754. Согласно действующей редакции Положения о порядке составления и ведения реестра акцептированных требований кредиторов и удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков такие требования относятся к четвертой очереди.
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:40
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
..а по последнему абзацу по ВТБ есть такая группа ??
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:56
Да, есть, но только для клиентов банка, которые готовы что-то делать. Квестор не пройдет фейс-контроль. =)
Найти группу можно на фейсбук.
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:01
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Любопытный поворот а не подаст ли после таких решений ВТБ в международный суд обвинив Украину в доведении до банкротства ВТБ Украина политизированными решениями Украинских судов и правительства ограничивавших свободу в хоз деятельности банка и не потребует ли взыскать с Украины все свои инвестиции в ВТБ Украина за все годы В общем шоу продолжается, попкорна у меня еще много.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45534 ... ochki-veba
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