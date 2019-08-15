Додано: Чет 29 сер, 2019 20:09

Т.е. вы мне предлагаете заняться их продажейПо земельному участку на Французском бульваре я свое видение вам описал здесьПо зданию на спуске Ковалевского 30а мимо которого я прохожу почти каждый день идя к маме которая живет рядом на Пишоновской-мое видение следующее. Здание расположено в тихом прицентре, но само по себепроходимость мимо здания практически равна нолю, заехать в это здание могут только те организации кому не нужен лишний глаз и сотрудники с клиентами на машинах что бы подъехать к офису, здание (как и участок на Французском бульваре) находятся на склоне вдольКовалевского, это такой закоулок в прицентре Одессы идти до которого с общественного транспорта пешком 15 или 28 трамвая довольно далеко да и мало кто знает где находится этот закоулок, а с Балковской пешком подыматься надо тоже по спуску/склону довольно крутому, мне как еще молодому это приемлемо, а мама едет в обход, хотя я дохожу до нее от своего дома минут за 7-10 максимум, а она объезжает на транспорте в пару раз дольше, для нее подъем на этот спуск уже очень тяжёлый. Снести там и построить что то на этом участке тоже проблематично, для строительства многоэтажного жилого дома он явно маловат, да и снова склон там не хилый на этом земельном участке под зданием, надо будет выбирать огромный объем земли и укреплять/делать мощный фундамент.По третьему лоту ничего не скажу, не знаю в чем проблема.