...Подскажите, кто в курсе:
IBAN надо подтверждать в ВТБ или нет, на гл фгвфо говорят, что не обязательно...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 26 сер, 2019 07:56
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
...Подскажите, кто в курсе:
IBAN надо подтверждать в ВТБ или нет, на гл фгвфо говорят, что не обязательно...
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:06
Изменена очередность требований вкладчиков проблемных банков
Требования вкладчиков, средства которых привлек банк на индивидуальной основе с целью получения процентов по договорам, заключенным на условиях, не являющихся текущими рыночными условиями в соответствии со статьей 52 Закона "О банках и банковской деятельности", или которые имеют другие финансовые привилегии, отнесены к седьмой очереди требований кредиторов ликвидируемых банков.
Соответствующие изменения предусмотрены решением ФГВФЛ от 11 июля 2019 года № 1754. Согласно действующей редакции Положения о порядке составления и ведения реестра акцептированных требований кредиторов и удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков такие требования относятся к четвертой очереди.
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:40
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
..а по последнему абзацу по ВТБ есть такая группа ??
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:56
Да, есть, но только для клиентов банка, которые готовы что-то делать. Квестор не пройдет фейс-контроль. =)
Найти группу можно на фейсбук.
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:01
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Любопытный поворот а не подаст ли после таких решений ВТБ в международный суд обвинив Украину в доведении до банкротства ВТБ Украина политизированными решениями Украинских судов и правительства ограничивавших свободу в хоз деятельности банка и не потребует ли взыскать с Украины все свои инвестиции в ВТБ Украина за все годы В общем шоу продолжается, попкорна у меня еще много.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45534 ... ochki-veba
Додано: Чет 29 сер, 2019 18:15
Тут Вы сглазили, Iwa, потому что не приутихли они - смотрите ниже.
Не подадут, потому что вербальная интервенция ВТБ уже закончилась.
Мне придется уже посла РФ в Киеве беспокоить, потому что с апреля этого года, когда предупреждение получили об уплате долга, то молчат.
А свой попкорн перенесите на ветку Проминвестбанка для отпевания очередного покойника. Жаль, что не с него начали, а с ВТБ.
А далее признаюсь, что и я сглазил, и считать, конечно, нужно только по заключенным договорам. Но после Баккары, а также Экватора и Магеллана, Фонд нужно убирать от выплат в третьей очереди, поскольку им хватит долга Донецкой ЖД - 933,5 млн.грн.
Додано: Чет 29 сер, 2019 18:51
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Нет, я пожалуй еще тут с Вами потусуюсь, попкорн покушаю, вкладов в Проминвесте у меня нет, а вот в ВТБ как оказалось я попал на проценты по депо, так что пока все окончательно не утрясется (или выплатят в 4 очередь или ликвидируют банк) буду наблюдать за веткой......и да, еще, я не злопыхатель сыплющий соль на рану, а просто оцениваю риски, в данном случае получилось даже не ВТБ Украина т.к. риск банкротства ВТБ тут уже для меня реализовался, а Украины как потенциально возможного ответчика по делу, поэтому показалось некотором возможно, что есть политический подтекст моего сообщения, я просто ставлю себя на место инвесторов, пожалуй я бы если бы был на их месте всерьез рассмотрел такой вариант-"Nothing personal. Only bysiness" поэтому и написал то сообщение, а свои убытки по ВТБ я для себя уже списал как и потенциально возможную потерю в Украине всех своих оставшихся активов, но это не значит что я за ними не буду следить или бороться х доступными мерами, в ситуации с ВТБ и зависшими процентами мне кроме как ждать и наблюдать со стороны с попкорном ничего не остается.
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:19
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Но в этом случае никакой арбитраж (Стокгольмский, Гаагский и т.д.) и прочая политическая шелуха Вам не поможет.
Нечто подобное в Европейском суде по правам человека - это межгосударственные споры типа "Кипр против Турции", "Ирландия против Великобритании", "Грузия против России", ну и наше государство в этом не отстает. Эффекта - "ноль", чисто политический пиар, но отнимает ресурсы Евросуда и, при этом, эти дела имеют приоритет по срокам рассмотрения.
Так что займитесь материальными проблемами. А то торги по участку в Одессе на Французском бульваре и прошли ( 16,5 млн.), а договор еще не заключен:
Нежилое помещение в Одессе по улице Ковалевского при среднем дисконте 50% уже перешагнуло до 60% ( 17,2 млн.), а еще не продано:
Право требование по кредиту на 26 млн., в обеспечение которого двухэтажный жилой дом коттеджного типа (таунхаус) площадью 208,9 кв.м. с земельным участком 0,0221 Га на ул. Педагогической в Одессе, также не продано:
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:40
Неужели бордель на "Баккаре" помешала ее продаже:
Или эта проблема имеет корни с банка "Форум", откуда "Баккара" передана
на баланс ВТБ:
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:09
Igneus
Т.е. вы мне предлагаете заняться их продажей
По земельному участку на Французском бульваре я свое видение вам описал здесь
ВТБ Банк БАНКРУТ
По зданию на спуске Ковалевского 30а мимо которого я прохожу почти каждый день идя к маме которая живет рядом на Пишоновской-мое видение следующее. Здание расположено в тихом прицентре, но само по себе оно находится на спуске Ковалевского, а не на Пишоновской (старое название ул.Ковалевского) проходимость мимо здания практически равна нолю, заехать в это здание могут только те организации кому не нужен лишний глаз и сотрудники с клиентами на машинах что бы подъехать к офису, здание (как и участок на Французском бульваре) находятся на склоне вдоль спуска Ковалевского, это такой закоулок в прицентре Одессы идти до которого с общественного транспорта пешком 15 или 28 трамвая довольно далеко да и мало кто знает где находится этот закоулок, а с Балковской пешком подыматься надо тоже по спуску/склону довольно крутому, мне как еще молодому это приемлемо, а мама едет в обход, хотя я дохожу до нее от своего дома минут за 7-10 максимум, а она объезжает на транспорте в пару раз дольше, для нее подъем на этот спуск уже очень тяжёлый. Снести там и построить что то на этом участке тоже проблематично, для строительства многоэтажного жилого дома он явно маловат, да и снова склон там не хилый на этом земельном участке под зданием, надо будет выбирать огромный объем земли и укреплять/делать мощный фундамент.
По третьему лоту ничего не скажу, не знаю в чем проблема.
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