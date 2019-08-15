Igneus хватит ныть я вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется... 4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед!
VitaliyN написав:Igneus хватит ныть я вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется... 4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед!
Пусть ноют должники
СЕГОДНЯ ЭКВАТОР для клуба "4я очередь" !!!
фонд заключил договоров на 846 млн, для полного покрытия 4-ой очереди с учетом требования обеспеченного кредитора нужно еще столько же (без учета расходов фонда)
до закрытия 3й очереди осталось наторговать еще на 72 млн, хотя еще вчера оставалось 29 млн - фонд аннулирует результаты успешно проведенных аукционов, но надеюсь хоть суммы залогов по ним капают в копилочку
Извините, что значит "бордель на "Баккаре"" ? Про какой бордель речь?
Поправимся, поскольку там похоже было только досудебное расследование и 16 августа 2019 года оно закончилось составлением обвинительного акта с направлением его в суд для рассмотрения дела по сути, то признаки борделя:
"...В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора в стриптиз клубі «Б-Лаунж» в приміщенні «Готель Баккара», який розташований за адресою: м. Київ, північно-західна частина острову Венеціанського, водної території Севастопольського водного суднохідного регістра України (початок Венеціанської протоки), за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, з метою наживи, вчиняв сутенерство шляхом охорони повій, забезпечення необхідними засобами, надання транспорту тощо, а також створив та утримував місце розпусти в стані, придатному для вчинення розпусних дій постійного характеру, а невстановлена слідством особа, своїми активними діями забезпечувала зайняття проституцією іншими особами, а також відповідала за проведення співбесіди з майбутніми повіями, організацію транспорту, видачі грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом повіям. тобто діяльність спрямовану на отримання матеріальної вигоди від заробітків по наданню сексуальних послуг".http://reyestr.court.gov.ua/Review/80356727
VitaliyN написав:Igneus хватит ныть я вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется... 4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед!
А с чего Вы это взяли? Представителям моей профессии по определению ныть не положено, и, заслушивая, например, оглашение решения по проигранному делу, я думаю в тот момент, по каким мотивам буду его обжаловать. Когда в середине ноября 2018 года, то есть до введения ВА в ВТБ, о которой тогда же узнал от инсайдера, я узнал еще и о государственном долге перед ВТБ на 933,5 млн.грн. (Донецкая ЖД), то, судя по его балансу, вопрос о закрытии 4-ой очереди, как о факте, для меня отпал еще тогда. Поэтому на ветке ВТБ я появился только 23 января 2019 года, когда уже шла его ликвидация. В период ноября-декабря 2018 года я не участвовал тут в гаданиях на тему, даст материнский банк ликвидности или не даст, а также купит его Таскомбанк или не купит, поскольку при 95% необслуживаемых кредитов он никому не нужен был. Кстати, сейчас эти кредиты и пошли на торги, 2005-2011 годов, некоторые даже без обеспечения, которые выдавал еще Ворушилин в банке "Мрия" и он же до 2007 года в ВТБ. Наконец, 4-ую очередь могут закрыть и без погашения долга Донецкой ЖД. А вот перспективы 7-ой очереди без погашения долга Донецкой ЖД сомнительные. При этом предварительная юридическая оценка проблемы долга Донецкой ЖД будет мне известна в конце сентября-начале октября 2019 года.
Igneus написав:Кстати, сейчас эти кредиты и пошли на торги, 2005-2011 годов, некоторые даже без обеспечения, которые выдавал еще Ворушилин в банке "Мрия" и он же до 2007 года в ВТБ.
вот это поворот, а то я гадал кто этот умник, который выдал кредиты физ лицу без залога на десятки, сотни миллионов - сейчас на аукцион выставлены права требования по ним А это мотив и конфликт интересов......... Интересно на сколько это законно - занимать должность в фонде и заметать следы своих коррупционных сделок
Igneus написав:Кстати, сейчас эти кредиты и пошли на торги, 2005-2011 годов, некоторые даже без обеспечения, которые выдавал еще Ворушилин в банке "Мрия" и он же до 2007 года в ВТБ.
вот это поворот, а то я гадал кто этот умник, который выдал кредиты физ лицу без залога на десятки, сотни миллионов - сейчас на аукцион выставлены права требования по ним А это мотив и конфликт интересов......... Интересно на сколько это законно - занимать должность в фонде и заметать следы своих коррупционных сделок
Попробую сделать предположение, что там должности занимали не по законам, а по квотам, как и в Антимонопольном комитете Украины. И ушел он досрочно, хотя его срок заканчивается в октябре 2019 года.