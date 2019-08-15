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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1687168816891690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:16

  Igneus написав:Неужели бордель на "Баккаре" помешала ее продаже:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80356727
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83550539

Или эта проблема имеет корни с банка "Форум", откуда "Баккара" передана
на баланс ВТБ: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75617774


театр абсурда .....


печаль, в последнее время результаты почти каждого 10-го, удачно проведенного аукциона, фонд аннулирует :mrgreen:
Востаннє редагувалось lwa в Чет 29 сер, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:23

Igneus
хватит ныть
я вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется...
4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед! :lol:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:30

  Igneus написав:Неужели бордель на "Баккаре" помешала ее продаже:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80356727
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83550539

Или эта проблема имеет корни с банка "Форум", откуда "Баккара" передана
на баланс ВТБ: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75617774


Извините, что значит "бордель на "Баккаре"" ? Про какой бордель речь?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:44

  VitaliyN написав:Igneus
хватит ныть
я вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется...
4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед! :lol:


Пусть ноют должники :D

СЕГОДНЯ ЭКВАТОР для клуба "4я очередь" !!!

фонд заключил договоров на 846 млн, для полного покрытия 4-ой очереди с учетом требования обеспеченного кредитора нужно еще столько же (без учета расходов фонда)

до закрытия 3й очереди осталось наторговать еще на 72 млн, хотя еще вчера оставалось 29 млн :mrgreen: - фонд аннулирует результаты успешно проведенных аукционов, но надеюсь хоть суммы залогов по ним капают в копилочку :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:40

  proftpd66 написав:
  Igneus написав:Неужели бордель на "Баккаре" помешала ее продаже:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80356727
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83550539

Или эта проблема имеет корни с банка "Форум", откуда "Баккара" передана
на баланс ВТБ: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75617774


Извините, что значит "бордель на "Баккаре"" ? Про какой бордель речь?

Поправимся, поскольку там похоже было только досудебное расследование и
16 августа 2019 года оно закончилось составлением обвинительного акта с направлением его в суд для рассмотрения дела по сути, то признаки борделя:

"...В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора в стриптиз клубі «Б-Лаунж» в приміщенні «Готель Баккара», який розташований за адресою: м. Київ, північно-західна частина острову Венеціанського, водної території Севастопольського водного суднохідного регістра України (початок Венеціанської протоки), за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, з метою наживи, вчиняв сутенерство шляхом охорони повій, забезпечення необхідними засобами, надання транспорту тощо, а також створив та утримував місце розпусти в стані, придатному для вчинення розпусних дій постійного характеру, а невстановлена слідством особа, своїми активними діями забезпечувала зайняття проституцією іншими особами, а також відповідала за проведення співбесіди з майбутніми повіями, організацію транспорту, видачі грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом повіям. тобто діяльність спрямовану на отримання матеріальної вигоди від заробітків по наданню сексуальних послуг".http://reyestr.court.gov.ua/Review/80356727
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:48

Igneus

мне сказали по телефону только что, что девушки только танцуют, на выезд нету :)

в таком случае обычно говорят, типо: "приезжайте и спрашивайте". Если можно пожарить на месте преступления.

может западенцы что-то понапридумывали? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:53

  VitaliyN написав:Igneus
хватит ныть
я вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется...
4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед! :lol:

А с чего Вы это взяли? Представителям моей профессии по определению ныть не положено, и, заслушивая, например, оглашение решения по проигранному делу, я думаю в тот момент, по каким мотивам буду его обжаловать.
Когда в середине ноября 2018 года, то есть до введения ВА в ВТБ, о которой тогда же узнал от инсайдера, я узнал еще и о государственном долге перед ВТБ на 933,5 млн.грн. (Донецкая ЖД), то, судя по его балансу, вопрос о закрытии 4-ой очереди, как о факте, для меня отпал еще тогда.
Поэтому на ветке ВТБ я появился только 23 января 2019 года, когда уже шла его ликвидация. В период ноября-декабря 2018 года я не участвовал тут в гаданиях на тему, даст материнский банк ликвидности или не даст, а также купит его Таскомбанк или не купит, поскольку при 95% необслуживаемых кредитов он никому не нужен был. Кстати, сейчас эти кредиты и пошли на торги, 2005-2011 годов, некоторые даже без обеспечения, которые выдавал еще Ворушилин в банке "Мрия" и он же до 2007 года в ВТБ.
Наконец, 4-ую очередь могут закрыть и без погашения долга Донецкой ЖД. А вот перспективы 7-ой очереди без погашения долга Донецкой ЖД сомнительные. При этом предварительная юридическая оценка проблемы долга Донецкой ЖД будет мне известна в конце сентября-начале октября 2019 года.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:08

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Кстати, сейчас эти кредиты и пошли на торги, 2005-2011 годов, некоторые даже без обеспечения, которые выдавал еще Ворушилин в банке "Мрия" и он же до 2007 года в ВТБ.


вот это поворот, а то я гадал кто этот умник, который выдал кредиты физ лицу без залога на десятки, сотни миллионов - сейчас на аукцион выставлены права требования по ним
А это мотив и конфликт интересов.........
Интересно на сколько это законно - занимать должность в фонде и заметать следы своих коррупционных сделок
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:28

  lwa написав:
  Igneus написав:Кстати, сейчас эти кредиты и пошли на торги, 2005-2011 годов, некоторые даже без обеспечения, которые выдавал еще Ворушилин в банке "Мрия" и он же до 2007 года в ВТБ.


вот это поворот, а то я гадал кто этот умник, который выдал кредиты физ лицу без залога на десятки, сотни миллионов - сейчас на аукцион выставлены права требования по ним
А это мотив и конфликт интересов.........
Интересно на сколько это законно - занимать должность в фонде и заметать следы своих коррупционных сделок

Попробую сделать предположение, что там должности занимали не по законам, а по квотам, как и в Антимонопольном комитете Украины. И ушел он досрочно, хотя его срок заканчивается в октябре 2019 года.

Вот, кстати, один из кредитов без обеспечения юридическому лицу, который был выдан в 2006 году на 5 лет (до 2011 года):
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-22-000024-b

Кредит необслуживается 10,5 лет, задолженность составляет 546,5 млн.
Igneus
 
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