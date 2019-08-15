Додано: Чет 29 сер, 2019 23:53

VitaliyN написав: Igneus

хватит ныть

я вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется...

4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед! хватит нытья вообще 7-я очередь! и считаю . пусть не все, но кое- что достанется...4-я ... даже не партесь! будет там объектов до ху... да не все по 300 лямов, но по 100 тис по 1 ляму нашкребется до конца ликвидации... запасайтесь попкорном на год вперед!

А с чего Вы это взяли? Представителям моей профессии по определению ныть не положено, и, заслушивая, например, оглашение решения по проигранному делу, я думаю в тот момент, по каким мотивам буду его обжаловать.Когда в середине ноября 2018 года, то есть до введения ВА в ВТБ, о которой тогда же узнал от инсайдера, я узнал еще и о государственном долге перед ВТБ на 933,5 млн.грн. (Донецкая ЖД), то, судя по его балансу, вопрос о закрытии 4-ой очереди, как о факте, для меня отпал еще тогда.Поэтому на ветке ВТБ я появился только, когда уже шла его ликвидация. В период ноября-декабря 2018 года я не участвовал тут в гаданиях на тему, даст материнский банк ликвидности или не даст, а также купит его Таскомбанк или не купит, поскольку при 95% необслуживаемых кредитов он никому не нужен был. Кстати, сейчас эти кредиты и пошли на торги, 2005-2011 годов, некоторые даже без обеспечения, которые выдавал еще Ворушилин в банке "Мрия" и он же до 2007 года в ВТБ.Наконец, 4-ую очередь могут закрыть и без погашения долга Донецкой ЖД. А вот перспективы 7-ой очереди без погашения долга Донецкой ЖД сомнительные. При этом предварительная юридическая оценка проблемы долга Донецкой ЖД будет мне известна в конце сентября-начале октября 2019 года.