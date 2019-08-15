proftpd66 написав:Ребята, я веду дискуссию в теме Банк Глобус. Я надеялся что дискуссия там будет разумная, но сейчас мне говорят форумчане что карты банка попадают в первую очередь , а депо в пятую в ФГВФЛ. Вообщем, сейчас говорят что карты и депо попадет в пятую очередь как депо. Но это не верно, так как карты попадают в 7 смертельную очередь . Верно?
Нет, неверно. Денежные средства в размере до 200К гривен, находящиеся в момент введения ВА на карточных, текущих и депозитных счетах физ.лиц попадают в 3-ю очередь. Но если на дату введения ВА карточная операция не была завершенной, то сумму этой операции Фонд с вероятностью 90% не выплатит, а отправит в смертельную очередь. Но не в 7-ю (она для юрлиц), а в 6-ю смертельную очередь для физлиц.
На этом "погорели" многие пенсионеры, которые платили коммуналку в кассах банка в день принятия решения о вводе ВА в данный банк. Люди с утра оплатили в кассе банка квитанции, а в 14:00 была введена ВА. Эти деньги могут вернуть лишь в шестую очередь. Т.е. никогда.
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Нед 01 вер, 2019 02:54, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66 написав:Ребята, я веду дискуссию в теме Банк Глобус. Я надеялся что дискуссия там будет разумная, но сейчас мне говорят форумчане что карты банка попадают в первую очередь , а депо в пятую в ФГВФЛ. Вообщем, сейчас говорят что карты и депо попадет в пятую очередь как депо. Но это не верно, так как карты попадают в 7 смертельную очередь . Верно?
Нет, неверно. Денежные средства в размере до 200К гривен, находящиеся на карточных, текущих и депозитных счетах физ.лиц попадают в 3-ю очередь. Но если на дату введения ВА карточная операция не была завершенной, то сумму этой операции Фонд с вероятностью 90% не выплатит, а отправит в смертельную очередь. Но не в 7-ю (она для юрлиц), а в 6-ю смертельную очередь для физлиц.
На этом "погорели" многие пенсионеры, которые платили коммуналку в кассах банка в день принятия решения о вводе ВА в данный банк. Люди с утра оплатили в кассе банка квитанции, а в 14:00 была введена ВА. Эти деньги могут вернуть лишь в шестую очередь. Т.е. никогда.
По заблокированным платежам с шестой очередью - согласен. Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет. А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.
Igneus написав:Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет. А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.
В том-то и заковыка, что не все средства до 200К гарантированы Фондом. Если в день введения ВА операция фактически была осуществлена, но она еще не отразилась в проводках, то Фонд легко может заникчемить эту сумму. Причем, это касается, не только карточных, но и текущих, и депозитных счетов.
1-3 очереди - это означает выплаты в предалеах гарантий фонда до 200К (текущие счета и депозиты). Именно тогда разбирались и заблокированные платежи из банка попадают под гарантии фонда, а те что отправили в банк, кто-то писал, что забирал через кассу во время ВА, по моему newbe. Во всяком случае я отправлял два платежа по 5тыс + комиссия, деньги со счета списались, но никуда не пришли. Так вот мне вернул фонд все со счетов на момент до отправки платежей, т.е. вместе с комиссией.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Igneus написав:Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет. А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.
В том-то и заковыка, что не все средства до 200К гарантированы Фондом. Если в день введения ВА операция фактически была осуществлена, но она еще не отразилась в проводках, то Фонд легко может заникчемить эту сумму. Причем, это касается, не только карточных, но и текущих, и депозитных счетов.
не сумму, а проводку, как я уже писал в михе мне такие платежи фонд вернул.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Igneus написав:Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет. А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.
В том-то и заковыка, что не все средства до 200К гарантированы Фондом. Если в день введения ВА операция фактически была осуществлена, но она еще не отразилась в проводках, то Фонд легко может заникчемить эту сумму. Причем, это касается, не только карточных, но и текущих, и депозитных счетов.
Проблема тогда была в том, что платили в кассе не клиенты со своих счетов, а люди с улицы - это разные вещи, с такими платежами попандос. Даже клиент банка, платящий наличкой в кассе банка - это не операция со счета клиента.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7