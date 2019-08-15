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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1689169016911692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 02:14

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ol_zy написав:Не совсем мне. Миха все заблокированные СЭПы из него вернул в 1-3 очередь. (точнее фонд вернул)

Я отвечал инициатору вопроса, то есть proftpd66, вместе с Вами.
К счастью, ни я, ни мои знакомые не имели отношений с банком "Михайловским", и поэтому не могу комментировать возврат Фондом заблокированных им СЭПов.
Не понял, что означает их возврат в 1-3 очередь, потому что если говорить об очередях кредиторов, то возврат заблокированных переводов (платежей) установлен в 6-ой очереди.
А ниже даю примеры, когда судьба переводов (платежей) не такая счастливая:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/47717279
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57771259
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63443204
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70877611
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 02:40

  proftpd66 написав:Ребята, я веду дискуссию в теме Банк Глобус. Я надеялся что дискуссия там будет разумная, но сейчас мне говорят форумчане что карты банка попадают в первую очередь , а депо в пятую в ФГВФЛ. Вообщем, сейчас говорят что карты и депо попадет в пятую очередь как депо. Но это не верно, так как карты попадают в 7 смертельную очередь . Верно?

Нет, неверно.
Денежные средства в размере до 200К гривен, находящиеся в момент введения ВА на карточных, текущих и депозитных счетах физ.лиц попадают в 3-ю очередь.
Но если на дату введения ВА карточная операция не была завершенной, то сумму этой операции Фонд с вероятностью 90% не выплатит, а отправит в смертельную очередь.
Но не в 7-ю (она для юрлиц), а в 6-ю смертельную очередь для физлиц.

На этом "погорели" многие пенсионеры, которые платили коммуналку в кассах банка в день принятия решения о вводе ВА в данный банк.
Люди с утра оплатили в кассе банка квитанции, а в 14:00 была введена ВА.
Эти деньги могут вернуть лишь в шестую очередь. Т.е. никогда.
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Нед 01 вер, 2019 02:54, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 02:53

  lubopytnaya написав:
  proftpd66 написав:Ребята, я веду дискуссию в теме Банк Глобус. Я надеялся что дискуссия там будет разумная, но сейчас мне говорят форумчане что карты банка попадают в первую очередь , а депо в пятую в ФГВФЛ. Вообщем, сейчас говорят что карты и депо попадет в пятую очередь как депо. Но это не верно, так как карты попадают в 7 смертельную очередь . Верно?

Нет, неверно.
Денежные средства в размере до 200К гривен, находящиеся на карточных, текущих и депозитных счетах физ.лиц попадают в 3-ю очередь.
Но если на дату введения ВА карточная операция не была завершенной, то сумму этой операции Фонд с вероятностью 90% не выплатит, а отправит в смертельную очередь.
Но не в 7-ю (она для юрлиц), а в 6-ю смертельную очередь для физлиц.

На этом "погорели" многие пенсионеры, которые платили коммуналку в кассах банка в день принятия решения о вводе ВА в данный банк.
Люди с утра оплатили в кассе банка квитанции, а в 14:00 была введена ВА.
Эти деньги могут вернуть лишь в шестую очередь. Т.е. никогда.

По заблокированным платежам с шестой очередью - согласен.
Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет.
А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 03:05

  Igneus написав:Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет.
А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.

В том-то и заковыка, что не все средства до 200К гарантированы Фондом.
Если в день введения ВА операция фактически была осуществлена, но она еще не отразилась в проводках, то Фонд легко может заникчемить эту сумму.
Причем, это касается, не только карточных, но и текущих, и депозитных счетов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 09:24

  Igneus написав:
  ol_zy написав:Не совсем мне. Миха все заблокированные СЭПы из него вернул в 1-3 очередь. (точнее фонд вернул)

Я отвечал инициатору вопроса, то есть proftpd66, вместе с Вами.
К счастью, ни я, ни мои знакомые не имели отношений с банком "Михайловским", и поэтому не могу комментировать возврат Фондом заблокированных им СЭПов.
Не понял, что означает их возврат в 1-3 очередь, потому что если говорить об очередях кредиторов, то возврат заблокированных переводов (платежей) установлен в 6-ой очереди.
А ниже даю примеры, когда судьба переводов (платежей) не такая счастливая:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/47717279
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57771259
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63443204
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70877611

1-3 очереди - это означает выплаты в предалеах гарантий фонда до 200К (текущие счета и депозиты). Именно тогда разбирались и заблокированные платежи из банка попадают под гарантии фонда, а те что отправили в банк, кто-то писал, что забирал через кассу во время ВА, по моему newbe.
Во всяком случае я отправлял два платежа по 5тыс + комиссия, деньги со счета списались, но никуда не пришли. Так вот мне вернул фонд все со счетов на момент до отправки платежей, т.е. вместе с комиссией.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 09:27

  lubopytnaya написав:
  Igneus написав:Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет.
А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.

В том-то и заковыка, что не все средства до 200К гарантированы Фондом.
Если в день введения ВА операция фактически была осуществлена, но она еще не отразилась в проводках, то Фонд легко может заникчемить эту сумму.
Причем, это касается, не только карточных, но и текущих, и депозитных счетов.

не сумму, а проводку, как я уже писал в михе мне такие платежи фонд вернул.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:11

lubopytnaya

Спасибо. Мы уже решили вопрос.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:25

  ol_zy написав:не сумму, а проводку, как я уже писал в михе мне такие платежи фонд вернул.

Мне тоже в нескольких банках всё вернули. И даже больше, чем было по моим расчетам. Но многим людям заникчемили выплаты.
Всё зависит от "уважаемого"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:08

  lubopytnaya написав:
  Igneus написав:Возражу насчет 3-й очереди для средств до 200К гривен на счетах - это гарантированная сумма и в очереди кредиторов не идет.
А 3-я очередь кредиторов - это сам Фонд, который потратился на выплату гарантированной суммы до 200К гривен.

В том-то и заковыка, что не все средства до 200К гарантированы Фондом.
Если в день введения ВА операция фактически была осуществлена, но она еще не отразилась в проводках, то Фонд легко может заникчемить эту сумму.
Причем, это касается, не только карточных, но и текущих, и депозитных счетов.

Проблема тогда была в том, что платили в кассе не клиенты со своих счетов, а люди с улицы - это разные вещи, с такими платежами попандос. Даже клиент банка, платящий наличкой в кассе банка - это не операция со счета клиента.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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