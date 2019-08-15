Додано: Нед 01 вер, 2019 02:40

proftpd66 написав: Ребята, я веду дискуссию в теме Банк Глобус. Я надеялся что дискуссия там будет разумная, но сейчас мне говорят форумчане что карты банка попадают в первую очередь , а депо в пятую в ФГВФЛ. Вообщем, сейчас говорят что карты и депо попадет в пятую очередь как депо. Но это не верно, так как карты попадают в 7 смертельную очередь . Верно? Ребята, я веду дискуссию в теме Банк Глобус. Я надеялся что дискуссия там будет разумная, но сейчас мне говорят форумчане что карты банка попадают в первую очередь , а депо в пятую в ФГВФЛ. Вообщем, сейчас говорят что карты и депо попадет в пятую очередь как депо. Но это не верно, так как карты попадают в 7 смертельную очередь . Верно?

Нет, неверно.Денежные средства в размере до 200К гривен,на карточных, текущих и депозитных счетах физ.лиц попадают в 3-ю очередь.Но если на дату введения ВА карточная операция не была завершенной, то сумму этой операции Фонд с вероятностью 90% не выплатит, а отправит в смертельную очередь.Но не в 7-ю (она для юрлиц), а в 6-ю смертельную очередь для физлиц.На этом "погорели" многие пенсионеры, которые платили коммуналку в кассах банка в день принятия решения о вводе ВА в данный банк.Люди с утра оплатили в кассе банка квитанции, а в 14:00 была введена ВА.Эти деньги могут вернуть лишь в шестую очередь. Т.е. никогда.