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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 03 вер, 2019 18:46
abc111 написав:
...возвращаемся в тему
ЛІКВІДАТОР ВТБ БАНКУ ЗАЯВИВ ПРО ВИМОГИ ДО БК "АЗОВМАШ" НА $76,5 МЛН
наконец то
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lwa
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Додано: Вів 03 вер, 2019 19:41
lwa К сожалению кредиторов на данный момент все действия ликвидатора являются почти неэффективными , непрозрачными, можно даже сказать вопиюще издевательскими по отношению к ждущим компенсации уже год вкладчикам. Иначе как объяснить, что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди???? Вместо этого толчется вода в ступе, в виде недорогих участков, квартир,к-рых много , но они проходят длинный путь уценки ,вообще непродающихся кредитов,спорной недвижимости, отелей с мутной историей , судебной тягонины и т.д.- не спорю, это тоже нужно продавать..но это работа вполовину силы... Нужно коллективно обращаться к ликвидатору с ТРЕБОВАНИЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выставлять на продажу ГО ВТБ с целью быстрейшего удовлетворения требований кредиторов,улучшения кач-ва работы ликвидатора и целесообразности его д-вий перед кредиторами,в Фонд- с жалобой на ликвидатора на неэффективность и нерациональность, не учитывание потребностей вкладчиков .
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саша
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:40
rsq написав:
Магелан будут продавать очень скоро.
А точнее - он вчера наконец-то был выставлен (в 9-й раз) на аукцион 13/09/2019 по стартовой цене 347,025,287.11. В последний раз торги не состоялись 01/08/2019 при стартовой цене 343,662,029.30. Новое решение Фонда об утверждении условий продажи было наконец-то принято 27/08/2019 (почти месяц думали, с какой цены продолжить мучения, и в итоге родили гениальное решение - для рестарта "набросили" три с хвостом млн.грн. на цену, которая никого не интересовала
. Ну просто феерические д....бы!). Похоже, что теперь будем от этой "новой старой" цены с шагом 10% спускаться 1-2 месяца до реальной рыночной (ИМХО ~250М). Ждём-с...
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Doubting Thomas
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Timua
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