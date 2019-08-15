наконец то
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 03 вер, 2019 18:46
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:41
lwa К сожалению кредиторов на данный момент все действия ликвидатора являются почти неэффективными , непрозрачными, можно даже сказать вопиюще издевательскими по отношению к ждущим компенсации уже год вкладчикам. Иначе как объяснить, что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди???? Вместо этого толчется вода в ступе, в виде недорогих участков, квартир,к-рых много , но они проходят длинный путь уценки ,вообще непродающихся кредитов,спорной недвижимости, отелей с мутной историей , судебной тягонины и т.д.- не спорю, это тоже нужно продавать..но это работа вполовину силы... Нужно коллективно обращаться к ликвидатору с ТРЕБОВАНИЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выставлять на продажу ГО ВТБ с целью быстрейшего удовлетворения требований кредиторов,улучшения кач-ва работы ликвидатора и целесообразности его д-вий перед кредиторами,в Фонд- с жалобой на ликвидатора на неэффективность и нерациональность, не учитывание потребностей вкладчиков .
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:40
А точнее - он вчера наконец-то был выставлен (в 9-й раз) на аукцион 13/09/2019 по стартовой цене 347,025,287.11. В последний раз торги не состоялись 01/08/2019 при стартовой цене 343,662,029.30. Новое решение Фонда об утверждении условий продажи было наконец-то принято 27/08/2019 (почти месяц думали, с какой цены продолжить мучения, и в итоге родили гениальное решение - для рестарта "набросили" три с хвостом млн.грн. на цену, которая никого не интересовала . Ну просто феерические д....бы!). Похоже, что теперь будем от этой "новой старой" цены с шагом 10% спускаться 1-2 месяца до реальной рыночной (ИМХО ~250М). Ждём-с...
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:39
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:06
...могли бы через Прозоро продать СЕБЕ за 100 гривен 00 коп.
Додано: Чет 05 вер, 2019 07:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
У кого-то есть пример письма для смены счёта на IBAN?
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:59
Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:09
Кстати, могут и продать, чтобы продемонстрировать миссии МВФ, которая на следующей неделе приезжает, образцово-показательные торги, и для этого их задержали.
Лучше бы Экватор сначала на торги выставили, который давно закрыт полностью и не дает никакого дохода, а ведь там затраты на охрану, какие-то коммунальные услуги и налоги:
В этом отношении от Магеллана хоть доходы от аренды есть, поскольку в нем какие-то магазины функционируют:
А главный офис ВТБ они собрались продавать в третью, насколько я понял, последнюю очередь.
По состоянию на конец августа 2019 года на накопительный счет ВТБ поступило 973 258,84 тыс.грн., из которых от продажи активов - 918 037,24 тыс. грн., и при этом Фонд списал в свою пользу, как кредитор 3-ей очереди, пока 624,7 млн.грн.
Также ушло 3 969 317,3 грн. кредиторам 2-ой очереди и 95 303,76 тыс.грн. - обеспеченному кредитору 7-ой очереди.
Судьба разницы, а именно около 249,3 млн.грн. - непонятна.
|