Додано: Суб 07 вер, 2019 01:18

abc111 написав: rsq написав: саша написав: что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди? что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди?

Фонд не хочет тратиться на аренду и переезд после продажи главного офиса. Да и найти сотрудника в хороший офис в хорошем месте легче, чем где-то на периферии. Фонд не хочет тратиться на аренду и переезд после продажи главного офиса. Да и найти сотрудника в хороший офис в хорошем месте легче, чем где-то на периферии.





...могли бы через Прозоро продать СЕБЕ за 100 гривен 00 коп. ...могли бы через Прозоро продать СЕБЕ за 100 гривен 00 коп.

В 2009 году пошел на ликвидацию банк "АРМА", главный офис которого был в особняке на улице Жилянской в Киеве. Однако ликвидатор, кстати,, довольна быстро переехала с командой в обыкновенную квартиру в доме дореволюционной постройки на улице Воровского в Киеве.Кстати, сейчас ликвидаторыи некоторых других банков размещаются в одном здании на улице Дегтяревской, 48 в Киеве, что не очень далеко от метро Лукьяновская. При этом на днях закончилась ликвидация банка, ликвидатор которого находился в этом же здании, и освободилось вакантное место. Таким образом, ВТБ может туда переехать, поскольку в историческом центре столицы делать ему нечего.Кроме того, некоторые ликвидаторы банков разместились в здании Фонда на улице Січових Стрільців, 17. При этом, с этого адреса очень удобно, можно даже пешком, передавать исполнительные документы, например, по Донецкой ЖД в Департамент принудительного исполнения судебных решений Минюста, который находится на этой же улице.Наконец, после начала ликвидации сотни банков найти сотрудника не является проблемой, тем более, в Киеве.