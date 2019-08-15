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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1690169116921693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:46

  abc111 написав:...возвращаемся в тему

ЛІКВІДАТОР ВТБ БАНКУ ЗАЯВИВ ПРО ВИМОГИ ДО БК "АЗОВМАШ" НА $76,5 МЛН

наконец то
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:41

lwa К сожалению кредиторов на данный момент все действия ликвидатора являются почти неэффективными , непрозрачными, можно даже сказать вопиюще издевательскими по отношению к ждущим компенсации уже год вкладчикам. Иначе как объяснить, что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди???? Вместо этого толчется вода в ступе, в виде недорогих участков, квартир,к-рых много , но они проходят длинный путь уценки ,вообще непродающихся кредитов,спорной недвижимости, отелей с мутной историей , судебной тягонины и т.д.- не спорю, это тоже нужно продавать..но это работа вполовину силы... Нужно коллективно обращаться к ликвидатору с ТРЕБОВАНИЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выставлять на продажу ГО ВТБ с целью быстрейшего удовлетворения требований кредиторов,улучшения кач-ва работы ликвидатора и целесообразности его д-вий перед кредиторами,в Фонд- с жалобой на ликвидатора на неэффективность и нерациональность, не учитывание потребностей вкладчиков .
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:40

  rsq написав:Магелан будут продавать очень скоро.

А точнее - он вчера наконец-то был выставлен (в 9-й раз) на аукцион 13/09/2019 по стартовой цене 347,025,287.11. В последний раз торги не состоялись 01/08/2019 при стартовой цене 343,662,029.30. Новое решение Фонда об утверждении условий продажи было наконец-то принято 27/08/2019 (почти месяц думали, с какой цены продолжить мучения, и в итоге родили гениальное решение - для рестарта "набросили" три с хвостом млн.грн. на цену, которая никого не интересовала :mrgreen: . Ну просто феерические д....бы!). Похоже, что теперь будем от этой "новой старой" цены с шагом 10% спускаться 1-2 месяца до реальной рыночной (ИМХО ~250М). Ждём-с...
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди?

Фонд не хочет тратиться на аренду и переезд после продажи главного офиса. Да и найти сотрудника в хороший офис в хорошем месте легче, чем где-то на периферии.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:06

  rsq написав:
  саша написав:что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди?

Фонд не хочет тратиться на аренду и переезд после продажи главного офиса. Да и найти сотрудника в хороший офис в хорошем месте легче, чем где-то на периферии.



...могли бы через Прозоро продать СЕБЕ за 100 гривен 00 коп. ;)
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 07:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

У кого-то есть пример письма для смены счёта на IBAN?
mfn9
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:59

  mfn9 написав:У кого-то есть пример письма для смены счёта на IBAN?



..я писал ,как дополнение к заявке.
Прошу внести изменения в счёт для выплат....далее новые данные. У меня приват, распечатал через приват 24, все реквизиты на бланке привата
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:09

  Doubting Thomas написав:
  rsq написав:Магелан будут продавать очень скоро.

А точнее - он вчера наконец-то был выставлен (в 9-й раз) на аукцион 13/09/2019 по стартовой цене 347,025,287.11. В последний раз торги не состоялись 01/08/2019 при стартовой цене 343,662,029.30. Новое решение Фонда об утверждении условий продажи было наконец-то принято 27/08/2019 (почти месяц думали, с какой цены продолжить мучения, и в итоге родили гениальное решение - для рестарта "набросили" три с хвостом млн.грн. на цену, которая никого не интересовала :mrgreen: . Ну просто феерические д....бы!). Похоже, что теперь будем от этой "новой старой" цены с шагом 10% спускаться 1-2 месяца до реальной рыночной (ИМХО ~250М). Ждём-с...

Кстати, могут и продать, чтобы продемонстрировать миссии МВФ, которая на следующей неделе приезжает, образцово-показательные торги, и для этого их задержали.
Лучше бы Экватор сначала на торги выставили, который давно закрыт полностью и не дает никакого дохода, а ведь там затраты на охрану, какие-то коммунальные услуги и налоги: https://commercialproperty.ua/news/ukra ... kreditoru/
В этом отношении от Магеллана хоть доходы от аренды есть, поскольку в нем какие-то магазины функционируют: http://magelan.kh.ua/ru/kh/page-32.html
А главный офис ВТБ они собрались продавать в третью, насколько я понял, последнюю очередь.
По состоянию на конец августа 2019 года на накопительный счет ВТБ поступило 973 258,84 тыс.грн., из которых от продажи активов - 918 037,24 тыс. грн., и при этом Фонд списал в свою пользу, как кредитор 3-ей очереди, пока 624,7 млн.грн.
Также ушло 3 969 317,3 грн. кредиторам 2-ой очереди и 95 303,76 тыс.грн. - обеспеченному кредитору 7-ой очереди.
Судьба разницы, а именно около 249,3 млн.грн. - непонятна.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 01:18

  abc111 написав:
  rsq написав:
  саша написав:что уже год не выставляется на продажу ГО ВТБ, к-рое быстро покрыло бы уже половину 4 очереди?

Фонд не хочет тратиться на аренду и переезд после продажи главного офиса. Да и найти сотрудника в хороший офис в хорошем месте легче, чем где-то на периферии.



...могли бы через Прозоро продать СЕБЕ за 100 гривен 00 коп. ;)

В 2009 году пошел на ликвидацию банк "АРМА", главный офис которого был в особняке на улице Жилянской в Киеве. Однако ликвидатор, кстати, госпожа Славкина, довольна быстро переехала с командой в обыкновенную квартиру в доме дореволюционной постройки на улице Воровского в Киеве.

Кстати, сейчас ликвидаторы "Диаманта", "Финансы и Кредит", "Платинума", "Петрокоммерц" и некоторых других банков размещаются в одном здании на улице Дегтяревской, 48 в Киеве, что не очень далеко от метро Лукьяновская. При этом на днях закончилась ликвидация банка "Аксиома", ликвидатор которого находился в этом же здании, и освободилось вакантное место. Таким образом, ВТБ может туда переехать, поскольку в историческом центре столицы делать ему нечего.

Кроме того, некоторые ликвидаторы банков разместились в здании Фонда на улице Січових Стрільців, 17. При этом, с этого адреса очень удобно, можно даже пешком, передавать исполнительные документы, например, по Донецкой ЖД в Департамент принудительного исполнения судебных решений Минюста, который находится на этой же улице.

Наконец, после начала ликвидации сотни банков найти сотрудника не является проблемой, тем более, в Киеве.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:35

  Igneus написав:
Кроме того, некоторые ликвидаторы банков разместились в здании Фонда на улице Січових Стрільців, 17. При этом, с этого адреса очень удобно, можно даже пешком, передавать исполнительные документы, например, по Донецкой ЖД в Департамент принудительного исполнения судебных решений Минюста, который находится на этой же улице.



ПО Донецкой ЖД все документы давно переданы в Департамент принудительного исполнения судебных решений. Вопрос по ЖД Дороге будет или решен, или не решен политическим путем. Каких-либо других действий Фонд вряд-ли будет предпринимать, поскольку они сейчас открыли очень много новых производств(например, http://reyestr.court.gov.ua/Review/83632153 ) где реально получить живые деньги и не малые. А на все ресурса сотрудников не хватит, хоть бы ту ж Баккару отбили, к примеру. И у них по плану закончить ликвидацию банка за 2-3 года от введения временной администрации. Вряд-ли за это время удастся закончить суд в Европейском суде.
rsq
 
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