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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1691169216931694

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:27

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Судьба разницы, а именно около 249,3 млн.грн. - непонятна.

А по карточным счетам с вкладчиками рассчитались /что то я не помню этой новости/ возможно на эти выплаты сумму аккумулируют ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:ПО Донецкой ЖД все документы давно переданы в Департамент принудительного исполнения судебных решений.

Давно - это когда? 7 мая 2019 года и 11 июля 2019 года Минюст мне ответил, что решение по делу № 905/1119/18 по взысканию долга с Донецкой ЖД в пользу ВТБ на исполнении не находится.
Кстати, по статье 4 Закона "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" если на протяжении 6 месяцев с дня открытия исполнительного производства государственный должник не исполнил самостоятельно решение, то оно передается на исполнение в казначейскую службу для взыскания долга с государственного бюджета. Если бы Заболотная подала в декабре 2018 года исполнительный документ и он не был исполнен, то в июне 2019 года исполнительный документ должен быть уже в казначейской службе, однако она мне ответила, что у нее его нет.

  rsq написав:Вопрос по ЖД Дороге будет или решен, или не решен политическим путем.

Политика закончилась после принятия органом законодательной власти Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". В статье 4 этого Закона установлен механизм действий органов исполнительной власти по взысканию долга с государственного предприятия и места для политики в этом механизме нет.

  rsq написав:Каких-либо других действий Фонд вряд-ли будет предпринимать,

Поскольку по вине Фонда исполнительный документ не исполнен ни Донецкой ЖД, ни казначейской службой, и государство незаконно пользуется 933,5 млн.грн., которые являются собственностью ВТБ, а по факту - его кредиторов, то он должен умерить свои амбиции по 3-ей очереди с 953,5 млн.грн. до 20 млн.грн., а иначе у государства возникнет дополнительная проблема.

  rsq написав:они сейчас открыли очень много новых производств(например, http://reyestr.court.gov.ua/Review/83632153 ) где реально получить живые деньги и не малые.

И по ним открыли тоже много интересных производств, например,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83918261

  rsq написав:А на все ресурса сотрудников не хватит, хоть бы ту ж Баккару отбили, к примеру.

А это проблема ВТБ, который дал Форуму межбанковский кредит под залог, и вместо того, чтобы во время ликвидации Форума продать эту посудину и получить вне очереди деньги, как обеспеченный кредитор, взял ее на баланс вместо денег.

  rsq написав:И у них по плану закончить ликвидацию банка за 2-3 года от введения временной администрации. Вряд-ли за это время удастся закончить суд в Европейском суде.

Это будет дамокловым мечом над Фондом, тем более, что там окончательный расчет произведем за его бездеятельность по отношению с долгом Донецкой ЖД и за его деятельность по присвоению в это-же время средств от продажи активов ВТБ. Наконец, для Фонда это будет новинкой, которая оставит у него неизгладимое впечатление на будущее :)
Igneus
 
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