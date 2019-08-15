А по карточным счетам с вкладчиками рассчитались /что то я не помню этой новости/ возможно на эти выплаты сумму аккумулируют ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:27
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Пон 09 вер, 2019 22:06
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Давно - это когда? 7 мая 2019 года и 11 июля 2019 года Минюст мне ответил, что решение по делу № 905/1119/18 по взысканию долга с Донецкой ЖД в пользу ВТБ на исполнении не находится.
Кстати, по статье 4 Закона "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" если на протяжении 6 месяцев с дня открытия исполнительного производства государственный должник не исполнил самостоятельно решение, то оно передается на исполнение в казначейскую службу для взыскания долга с государственного бюджета. Если бы Заболотная подала в декабре 2018 года исполнительный документ и он не был исполнен, то в июне 2019 года исполнительный документ должен быть уже в казначейской службе, однако она мне ответила, что у нее его нет.
Политика закончилась после принятия органом законодательной власти Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". В статье 4 этого Закона установлен механизм действий органов исполнительной власти по взысканию долга с государственного предприятия и места для политики в этом механизме нет.
Поскольку по вине Фонда исполнительный документ не исполнен ни Донецкой ЖД, ни казначейской службой, и государство незаконно пользуется 933,5 млн.грн., которые являются собственностью ВТБ, а по факту - его кредиторов, то он должен умерить свои амбиции по 3-ей очереди с 953,5 млн.грн. до 20 млн.грн., а иначе у государства возникнет дополнительная проблема.
И по ним открыли тоже много интересных производств, например,
А это проблема ВТБ, который дал Форуму межбанковский кредит под залог, и вместо того, чтобы во время ликвидации Форума продать эту посудину и получить вне очереди деньги, как обеспеченный кредитор, взял ее на баланс вместо денег.
Это будет дамокловым мечом над Фондом, тем более, что там окончательный расчет произведем за его бездеятельность по отношению с долгом Донецкой ЖД и за его деятельность по присвоению в это-же время средств от продажи активов ВТБ. Наконец, для Фонда это будет новинкой, которая оставит у него неизгладимое впечатление на будущее
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