Додано: Пон 09 вер, 2019 22:06

rsq написав: ПО Донецкой ЖД все документы давно переданы в Департамент принудительного исполнения судебных решений. ПО Донецкой ЖД все документы давно переданы в Департамент принудительного исполнения судебных решений.

rsq написав: Вопрос по ЖД Дороге будет или решен, или не решен политическим путем. Вопрос по ЖД Дороге будет или решен, или не решен политическим путем.

rsq написав: Каких-либо других действий Фонд вряд-ли будет предпринимать, Каких-либо других действий Фонд вряд-ли будет предпринимать,

rsq написав: они сейчас открыли очень много новых производств(например, http://reyestr.court.gov.ua/Review/83632153 ) где реально получить живые деньги и не малые. они сейчас открыли очень много новых производств(например,) где реально получить живые деньги и не малые.

rsq написав: А на все ресурса сотрудников не хватит, хоть бы ту ж Баккару отбили, к примеру. А на все ресурса сотрудников не хватит, хоть бы ту ж Баккару отбили, к примеру.

rsq написав: И у них по плану закончить ликвидацию банка за 2-3 года от введения временной администрации. Вряд-ли за это время удастся закончить суд в Европейском суде. И у них по плану закончить ликвидацию банка за 2-3 года от введения временной администрации. Вряд-ли за это время удастся закончить суд в Европейском суде.

Давно - это когда?Минюст мне ответил, что решение по делу № 905/1119/18 по взысканию долга с Донецкой ЖД в пользу ВТБ на исполнении не находится.Кстати, по статье 4 Закона "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" если на протяжениис дня открытия исполнительного производства государственный должник не исполнил самостоятельно решение, то оно передается на исполнение в казначейскую службу для взыскания долга с государственного бюджета. Если быподала висполнительный документ и он не был исполнен, то висполнительный документ должен быть уже в казначейской службе, однако она мне ответила, что у нее его нет.Политика закончилась после принятия органом законодательной власти Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". В статье 4 этого Закона установлен механизм действий органов исполнительной власти по взысканию долга с государственного предприятия и места для политики в этом механизме нет.Поскольку по вине Фонда исполнительный документ не исполнен ни Донецкой ЖД, ни казначейской службой, и государство незаконно пользуется 933,5 млн.грн., которые являются собственностью ВТБ, а по факту - его кредиторов, то он должен умерить свои амбиции по 3-ей очереди с 953,5 млн.грн. до 20 млн.грн., а иначе у государства возникнет дополнительная проблема.И по ним открыли тоже много интересных производств, например,А это проблема ВТБ, который дал Форуму межбанковский кредит под залог, и вместо того, чтобы во время ликвидации Форума продать эту посудину и получить вне очереди деньги, как обеспеченный кредитор, взял ее на баланс вместо денег.Это будет дамокловым мечом над Фондом, тем более, что там окончательный расчет произведем за его бездеятельность по отношению с долгом Донецкой ЖД и за его деятельность по присвоению в это-же время средств от продажи активов ВТБ. Наконец, для Фонда это будет новинкой, которая оставит у него неизгладимое впечатление на будущее