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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1691169216931694

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:27

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Судьба разницы, а именно около 249,3 млн.грн. - непонятна.

А по карточным счетам с вкладчиками рассчитались /что то я не помню этой новости/ возможно на эти выплаты сумму аккумулируют ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:ПО Донецкой ЖД все документы давно переданы в Департамент принудительного исполнения судебных решений.

Давно - это когда? 7 мая 2019 года и 11 июля 2019 года Минюст мне ответил, что решение по делу № 905/1119/18 по взысканию долга с Донецкой ЖД в пользу ВТБ на исполнении не находится.
Кстати, по статье 4 Закона "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" если на протяжении 6 месяцев с дня открытия исполнительного производства государственный должник не исполнил самостоятельно решение, то оно передается на исполнение в казначейскую службу для взыскания долга с государственного бюджета. Если бы Заболотная подала в декабре 2018 года исполнительный документ и он не был исполнен, то в июне 2019 года исполнительный документ должен быть уже в казначейской службе, однако она мне ответила, что у нее его нет.

  rsq написав:Вопрос по ЖД Дороге будет или решен, или не решен политическим путем.

Политика закончилась после принятия органом законодательной власти Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". В статье 4 этого Закона установлен механизм действий органов исполнительной власти по взысканию долга с государственного предприятия и места для политики в этом механизме нет.

  rsq написав:Каких-либо других действий Фонд вряд-ли будет предпринимать,

Поскольку по вине Фонда исполнительный документ не исполнен ни Донецкой ЖД, ни казначейской службой, и государство незаконно пользуется 933,5 млн.грн., которые являются собственностью ВТБ, а по факту - его кредиторов, то он должен умерить свои амбиции по 3-ей очереди с 953,5 млн.грн. до 20 млн.грн., а иначе у государства возникнет дополнительная проблема.

  rsq написав:они сейчас открыли очень много новых производств(например, http://reyestr.court.gov.ua/Review/83632153 ) где реально получить живые деньги и не малые.

И по ним открыли тоже много интересных производств, например,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83918261

  rsq написав:А на все ресурса сотрудников не хватит, хоть бы ту ж Баккару отбили, к примеру.

А это проблема ВТБ, который дал Форуму межбанковский кредит под залог, и вместо того, чтобы во время ликвидации Форума продать эту посудину и получить вне очереди деньги, как обеспеченный кредитор, взял ее на баланс вместо денег.

  rsq написав:И у них по плану закончить ликвидацию банка за 2-3 года от введения временной администрации. Вряд-ли за это время удастся закончить суд в Европейском суде.

Это будет дамокловым мечом над Фондом, тем более, что там окончательный расчет произведем за его бездеятельность по отношению с долгом Донецкой ЖД и за его деятельность по присвоению в это-же время средств от продажи активов ВТБ. Наконец, для Фонда это будет новинкой, которая оставит у него неизгладимое впечатление на будущее :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:16

[
А главный офис ВТБ они собрались продавать в третью, насколько я понял, последнюю очередь.
Что у Фонда считается третьей очередью?Когда будут продавать и чем обосновывают затягивание?
По состоянию на конец августа 2019 года на накопительный счет ВТБ поступило 973 258,84 тыс.грн., из которых от продажи активов - 918 037,24 тыс. грн., и при этом Фонд списал в свою пользу, как кредитор 3-ей очереди, пока 624,7 млн.грн.
Также ушло 3 969 317,3 грн. кредиторам 2-ой очереди и 95 303,76 тыс.грн. - обеспеченному кредитору 7-ой очереди.
Судьба разницы, а именно около 249,3 млн.грн. - непонятна.[/quote]
Что говорит фонд о этой сумме - разнице? Если эти деньги уже поступили на счет, то почему не списаны? Может они все же еще не поступили, так как некоторое имущество продано совсем недавно?
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:06

  саша написав:[
А главный офис ВТБ они собрались продавать в третью, насколько я понял, последнюю очередь.
Что у Фонда считается третьей очередью?Когда будут продавать и чем обосновывают затягивание?
По состоянию на конец августа 2019 года на накопительный счет ВТБ поступило 973 258,84 тыс.грн., из которых от продажи активов - 918 037,24 тыс. грн., и при этом Фонд списал в свою пользу, как кредитор 3-ей очереди, пока 624,7 млн.грн.
Также ушло 3 969 317,3 грн. кредиторам 2-ой очереди и 95 303,76 тыс.грн. - обеспеченному кредитору 7-ой очереди.
Судьба разницы, а именно около 249,3 млн.грн. - непонятна.

Что говорит фонд о этой сумме - разнице? Если эти деньги уже поступили на счет, то почему не списаны? Может они все же еще не поступили, так как некоторое имущество продано совсем недавно?[/quote]



....
Фонд гарантування вкладів повідомив про намір продати офіс банку “Хрещатик” (площею 7,5 тис кв м за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 8) для ПрАТ “Діпробудмашина”. Відповідний договір купівлі-продажу планується укласти за результатами “голландського” аукціону з продажу вказаної нерухомості, який був проведений 29 серпня.

Вартість угоди - 425 млн грн.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ “Діпробудмашина” вказаний Вадим Григор’єв.

Раніше структури, пов’язані з В. Григор’євим, викупили у ФГВФО два офісні центри в Києві, які належали ВТБ Банку.



...может мы чего то не знаем ??? ( О главном офисе ВТБ)
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:Что у Фонда считается третьей очередью?Когда будут продавать и чем обосновывают затягивание?


  abc111 написав:..может мы чего то не знаем ??? ( О главном офисе ВТБ)

Есть три очереди продажи Фондом активов ликвидируемых банков:
http://www.fg.gov.ua/images/docs/advert ... ktiviv.pdf

Таким образом, третья очередь, в которую Фонд хочет продать главный офис ВТБ, это последняя очередь, то есть перед окончанием ликвидации ВТБ. Как это было, например, с главным офисом банка "Форум":
http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-l ... u-stolytsi

Поясняет это Фонд ссылкой на часть 9 статьи 36 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", согласно которой Фонд может на протяжении периода вывода банка с рынка пользоваться его техническими возможностями, в том числе помещениями, с целью минимизации своих затрат.
Короче, в главном офисе ВТБ до окончания его ликвидации будет общежитие для ликвидаторов других банков.

  саша написав:Что говорит фонд о этой сумме - разнице? Если эти деньги уже поступили на счет, то почему не списаны? Может они все же еще не поступили, так как некоторое имущество продано совсем недавно?

Фонд отвечает, что по состоянию на 27 августа 2019 года на накопительный счет ВТБ в НБУ поступили денежные средства на сумму 973 258, 84 тыс.грн., из которых от продажи активов поступило 918 037,24 тыс. грн.
Затем он сообщает о расходовании этих средств, в том числе, для погашения своих требований по 3-ей очереди по состоянию на 30 августа 2019 года на сумму 624,7 млн.грн. (его требования удовлетворены на 65,51%), для обеспеченного кредитора на сумму 95 303,76 тис.грн.
Поскольку там еще была 2-я очередь, а именно, 3 969 317,3 грн., то получается разница между поступлениями и расходом в размере 249,3 млн.грн., о которой Фонд ничего не говорит.

  lwa написав:
  Igneus написав:Судьба разницы, а именно около 249,3 млн.грн. - непонятна.

А по карточным счетам с вкладчиками рассчитались /что то я не помню этой новости/ возможно на эти выплаты сумму аккумулируют ?

А не многовато ли будет для карточных счетов? Я думаю, что с карт, все кто хотел и мог, то успели вывести, ведь, например, с банкоматов Укрсоцбанка можно было снять с карт без комиссии.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 00:20

По заявлению ВТБ Днепровский апелляционный суд наложил арест на 46 квартир в Днепре стоимостью 105 млн.грн., которые вывели с баланса ВТБ: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83818174

Но по сути апелляция ВТБ еще не рассмотрена, так как в деле выявлены подделанные материалы, а поэтому для восстановления дела его отправили в суд первой инстанции.
Оппоненты ВТБ "морозятся", заявляют отводы судьям суда первой инстанции:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83709259

Пока материалы дела не восстановлены.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:38

Igneus как узнать (заставить отчитаться ) у фонда про судьбу 249 млн?
2 С целью минимизации расходов пользовать ГО ВТБ, но ведь снять более дешевое помещение с небольшой площадью ,не в центре, точно меньше расходов, чем коммунальные расходы на такое большое здание. - ликвидатор превышает свои полномочия и необоснованно поставил ГО ВТБ в третью очередь, ущемляя своими действиями права кредиторов. Может кредиторам- юристам надо написать соответствующие этой ситуации запросы, заявы и т.д., чтобы помочь общему движению по скорейшему возврату денег.? тем более, что осталась только земля,магелан и кредиты,к-рые долго и нудно будут уценять , то есть живых денег не скоро принесут.. Так зачем мучать БЕССМЫСЛЕННЫМ ОЖИДАНИЕМ и так пострадавших кредиторов.Нужно продать ГО ВТБ,переехать в дешевый офис и параллельно решать все остальные вопросы

Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються:
- НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации....
получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Почему ликвидатор нарушает этот порядок???

На сайте фонда в разделе расчеты с кредиторами указано, что на 1.07.19 г расчет с 3-ей очередью уже - 621 млн, но в июле и в августе реализация была еще,навскидку- в июле на 157 млн ....наверное все же просто еще не успели списать на погашение требований 3-ей очереди эту сумму 249 млн?
саша
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

..писали ранее, что есть некая инициативная группа от кредиторов ВТБ, вхожая в кабинеты фонда...,где можно ознакомиться с ее составом и информацией, которую на встречах озвучивают
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:14

Инициативная группа вкладчиков ВТБ

abc111 https://www.facebook.com/groups/vtbvklad/ ИГ вкладчиков ВТБ обратилась к Дубинскому, Портнову, издание Страна с просьбой привлечь внимание и разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 14 г и считают незаконным передачу ее на баланс ВТБ служебными лицами Банка Форум. Прокуратура проснулась только сейчас подозрительно,там замешан и нач. водной полиции,и т.д. Знающие форумчане,Какая перспектива возврата Баккары юристами ВТБ?
Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:17

Может кто знает,Почему не выставляются нежилые помещения на улицах Глибочинська, Ивана Федорова, Драгомирова ???
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