Додано: Вів 17 вер, 2019 16:35

саша написав: abc111 https://www.facebook.com/groups/vtbvklad/ ИГ вкладчиков ВТБ обратилась к Дубинскому, Портнову, издание Страна с просьбой привлечь внимание и разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 757/15938/14-к от13.06.14г, когда на БАККАРУ был наложен АРЕСТ. ....Интересно это дело также СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ,иначе как арестованное имущество 26.12.16 было передано ВТБ банку??? прокуратура также считают незаконным отчуждение ее на баланс ВТБ служебными лицами Банка Форум 26.12.16, чем нанесли ущерб банку Форум. Прокуратура проснулась только сейчас подозрительно,там замешан и нач. водной полиции,и т.д. Знающие форумчане,Какая перспектива возврата Баккары юристами ВТБ?

Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве? ИГ вкладчиков ВТБ обратилась к Дубинскому, Портнову, издание Страна с просьбой привлечь внимание и разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 757/15938/14-к от13.06.14г, когда на БАККАРУ был наложен АРЕСТ. ....Интересно это дело также СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ,иначе как арестованное имущество 26.12.16 было передано ВТБ банку??? прокуратура также считают незаконным отчуждение ее на баланс ВТБ служебными лицами Банка Форум 26.12.16, чем нанесли ущерб банку Форум. Прокуратура проснулась только сейчас подозрительно,там замешан и нач. водной полиции,и т.д. Знающие форумчане,Какая перспектива возврата Баккары юристами ВТБ?Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве?

Интересно, а фонд не хочет вернуть ВТБ его офисное помещение на Греческой, 5 в Одессе, которое было отчуждено служебными лицами ВТБ Банка по мутной схеме когда ВТБ выиграл суд и ему постановили вернуть это помещение, а потом ВТБ сам отказался от него/выигранного суда и не стал защищать свою собственность, пусть это офисное помещение и в четыре раза меньше по площади чем офис Имексбанка в Одессе который фонд выставил на торги за 315,47 млн грн. но это помещение ВТБ находится в гораздо лучшем месте в Одессе в самом центре и центре офисных зданий чем офис Имекса который по сравнению с офисом ВТБ находится на отшибе. Помещение ВТБ на Греческой, 5, меньше, легче продать и оно в гораздо лучшем месте находится чем офис Имекса, думаю оно минимум за сотку если не больше миллионов грн. могло бы уйти на ура, а вырученные деньги выплатить кредиторам ВТБ.....но чето фонд не парится в плане возврата ВТБ этого помещения, наверное там откатов или власти/влияния хватило и на чинуш ВТБ и на чиновников фонда