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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1692169316941695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:35

  саша написав:abc111 https://www.facebook.com/groups/vtbvklad/ ИГ вкладчиков ВТБ обратилась к Дубинскому, Портнову, издание Страна с просьбой привлечь внимание и разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 757/15938/14-к от13.06.14г, когда на БАККАРУ был наложен АРЕСТ. ....Интересно это дело также СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ,иначе как арестованное имущество 26.12.16 было передано ВТБ банку??? прокуратура также считают незаконным отчуждение ее на баланс ВТБ служебными лицами Банка Форум 26.12.16, чем нанесли ущерб банку Форум. Прокуратура проснулась только сейчас подозрительно,там замешан и нач. водной полиции,и т.д. Знающие форумчане,Какая перспектива возврата Баккары юристами ВТБ?
Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве?


Интересно, а фонд не хочет вернуть ВТБ его офисное помещение на Греческой, 5 в Одессе, которое было отчуждено служебными лицами ВТБ Банка по мутной схеме когда ВТБ выиграл суд и ему постановили вернуть это помещение, а потом ВТБ сам отказался от него/выигранного суда и не стал защищать свою собственность, пусть это офисное помещение и в четыре раза меньше по площади чем офис Имексбанка в Одессе который фонд выставил на торги за 315,47 млн грн. но это помещение ВТБ находится в гораздо лучшем месте в Одессе в самом центре и центре офисных зданий чем офис Имекса который по сравнению с офисом ВТБ находится на отшибе. Помещение ВТБ на Греческой, 5, меньше, легче продать и оно в гораздо лучшем месте находится чем офис Имекса, думаю оно минимум за сотку если не больше миллионов грн. могло бы уйти на ура, а вырученные деньги выплатить кредиторам ВТБ.....но чето фонд не парится в плане возврата ВТБ этого помещения, наверное там откатов или власти/влияния хватило и на чинуш ВТБ и на чиновников фонда :?

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... nk-v-odesi
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:56

3xXxКак Вы оцениваете вероятность возврата этого помещения на Греческой в Одессе? Помогут ли тут затяжные суды, если вдруг ликвидатор инициирует возврат или все уже перепродано и безнадежно? Делает что-либо ликвидатор по возврату на данный момент? надо бы , чтобы ИГ и неравнодушные кредиторы с Киева сделала юридически грамотный контрольный запрос а также на личном приеме ликвидатору, фонду по всем интересующим нас вопросам , в том числе и по вопросу возврата офиса на Греческой в Одессе, принадлежащий ВТБ. Все вкладчики ВТБ были бы благодарны за инициативу и любые шаги в общем деле, приближающие возврат вкладов.
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:16

  саша написав:3xXxКак Вы оцениваете вероятность возврата этого помещения на Греческой в Одессе? Помогут ли тут затяжные суды, если вдруг ликвидатор инициирует возврат или все уже перепродано и безнадежно? Делает что-либо ликвидатор по возврату на данный момент? надо бы , чтобы ИГ и неравнодушные кредиторы с Киева сделала юридически грамотный контрольный запрос а также на личном приеме ликвидатору, фонду по всем интересующим нас вопросам , в том числе и по вопросу возврата офиса на Греческой в Одессе, принадлежащий ВТБ. Все вкладчики ВТБ были бы благодарны за инициативу и любые шаги в общем деле, приближающие возврат вкладов.


Я не юрист и оценивать не могу, просто мне вся эта ситуация с отчуждением от ВТБ этого помещения кажется очень мытной, сначала банк выиграл суд, а потом фактически отказывается от судебной защиты этой собственности :!: как так то, за какие такие коврижки :?: непонятно, что то тут нечисто явно :?
3xXx
 
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