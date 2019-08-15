Додано: Вів 17 вер, 2019 18:56

саша написав: как узнать (заставить отчитаться ) у фонда про судьбу 249 млн? как узнать (заставить отчитаться ) у фонда про судьбу 249 млн?

саша написав: разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 757/15938/14-к от13.06.14г, когда на БАККАРУ был наложен АРЕСТ. ....Интересно это дело также СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ,иначе как арестованное имущество 26.12.16 было передано ВТБ банку разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 757/15938/14-к от13.06.14г, когда на БАККАРУ был наложен АРЕСТ. ....Интересно это дело также СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ,иначе как арестованное имущество 26.12.16 было передано ВТБ банку

саша написав: Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве? Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве?

саша написав: Может кто знает,Почему не выставляются нежилые помещения на улицах Глибочинська, Ивана Федорова, Драгомирова ??? Может кто знает,Почему не выставляются нежилые помещения на улицах Глибочинська, Ивана Федорова, Драгомирова ???

3xXx написав: Интересно, а фонд не хочет вернуть ВТБ его офисное помещение на Греческой, 5 в Одессе, которое было отчуждено служебными лицами ВТБ Банка по мутной схеме когда ВТБ выиграл суд и ему постановили вернуть это помещение, а потом ВТБ сам отказался от него/выигранного суда и не стал защищать свою собственность Интересно, а фонд не хочет вернуть ВТБ его офисное помещение на Греческой, 5 в Одессе, которое было отчуждено служебными лицами ВТБ Банка по мутной схеме когда ВТБ выиграл суд и ему постановили вернуть это помещение, а потом ВТБ сам отказался от него/выигранного суда и не стал защищать свою собственность

саша написав: надо бы , чтобы ИГ и неравнодушные кредиторы с Киева сделала юридически грамотный контрольный запрос а также на личном приеме ликвидатору, фонду по всем интересующим нас вопросам , в том числе и по вопросу возврата офиса на Греческой в Одессе, принадлежащий ВТБ. надо бы , чтобы ИГ и неравнодушные кредиторы с Киева сделала юридически грамотный контрольный запрос а также на личном приеме ликвидатору, фонду по всем интересующим нас вопросам , в том числе и по вопросу возврата офиса на Греческой в Одессе, принадлежащий ВТБ.

Придется уточнять, поскольку может оказаться, что эта разница ушла в счет погашения кредитов НБУ, Минфина и процентов по ним, о чем отчитался господин Ворушилин перед своим увольнением.И действительно, посмотрел еще раз на определение о наложении ареста на Баккару, а оно от, а в реестр внесено только вПри этом никаких иных решений, кроме ареста Баккары, в этом деле нет. Также настораживает личность судьи, которая в это же время отстранялась от правосудия и потом была уволена. Похоже, что это та же схема, что и в Днепре с квартирами, да и в Киеве осуществляется, когда поддельные судебные решения провозглашаются от имени судей, которые уволены. Хотя ВТБ сам виноват, поскольку, будучи обеспеченным кредитором, вместо денег от ее продажи банком "Форум" взял ее на баланс. Наконец, о перспективах ее "возврата" ВТБ говорить сложно, поскольку ее у него никто еще не забирал, а арест автоматически снят с введением временной администрации и началом ликвидации.Сложно сказать, так как после решения Верховного Суда о хозяйственной юрисдикции спора там есть только определение Хозяйственного суда Николаевской области о назначении рассмотрения дела на 3 октября 2019 года в подготовительном заседании:Но юридически этот участок пока находится на балансе ВТБ и его оппонент по сути спор не выиграл, а его жалоба была удовлетворена лишь в части юрисдикции спора, но не по сути.Если это Киев, то что там у ВТБ находится и откуда взята эта информация ( с поправкой если в Киеве, то улица Глубочицкая)? Я только вижу, что в Днепре по нежилому помещению на улице Яворницкого провели четверо безрезультатных торгов и на этом все закончилось:А куда одесситподевался? Из этого решения апелляционного суда видно, что ВТБ лишь отказался от иска по выселению арендаторов и взысканию с них долга:Но право собственности на помещение по Греческой, 5 за ВТБ в этом деле не оспаривалось и было признано судами. Может ВТБ после этого, до введения ВА, продал это помещение, поскольку в гугле я вижу, что вроде-бы там сейчас размещается уже Коммерческий индустриальный банк и другие арендаторы, которые прямо не связаны с этим судебным спором.Ну это можно сделать после предварительного уточнения всей информации, особенно по Греческой, 5 в Одессе (или) и Глубочицкой, Федорова, Драгомирова в Киеве ().Кстати, сегодня наконец-то состоялись торги по одному из таунхаузов по улице Метрологической в Киеве, в ходе которых окончательная цена превысила стартовую:При этом непонятно, почему Фонд перед этим половину этих таунхаузов, а именно 11, перевел с английского аукциона на голландский и назначил их на3 октября: